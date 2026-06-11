日猩猩界木村拓哉耍皮！1招害老爸被媽媽咆哮狂追　下場悲劇了

記者趙蔡州／綜合報導

猩猩界的木村拓哉「清正」（Kiyomasa）近日又因一支影片掀起討論，原來是有網友惡搞了牠被老婆兇完後，獨自坐在臺階上沉思，又帥又憂鬱的氣質立刻吸引廣大粉絲熱議，但事實上被罵的是牠的父親夏巴尼，當時牠朝夏巴尼丟了一條樹枝，夏巴尼伸手想教訓牠，不料讓夏巴尼的老婆「愛」誤會，進而引發一場夫妻大戰。

清正近日被網友剪接惡搞了一段影片，內容是牠被老婆兇完後，獨自坐在臺階上沉思，可以看見牠先是用憂鬱的眼神看向窗外，接著突然垂下眼簾、抿著嘴低頭沉思，過程中時不時用手掌摸下巴、摸頭，看起來十分煩惱。其他網友看了影片後，紛紛替清正加註旁白，「我哪裡做錯了」、「生活真的好難」。

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▲事實上，被罵的是清正的父親，清正當時（紅圈）在旁邊看戲。（圖／網友nishioshoichi授權使用）

事實上，被老婆罵的其實是清正的父親夏巴尼，上傳原始影片的網友nishioshoichi在IG透露，當時夏巴尼準備回到屋內，在屋內的清正突然朝牠丟了一條樹枝，牠氣得伸手想教訓清正，當時牠的老婆愛當時剛好在旁邊，誤以為牠要打自己，氣得朝牠追了出去，牠見狀嚇得立刻四處逃竄，清正則追在後面看熱鬧。

夏巴尼被愛追上後，一臉委屈又被敢跟愛對視，最後被愛巴了一巴掌，牠原本想繼續逃跑，沒想到此時清正突然跑到牠的眼前，氣得牠完全不顧愛在後面吼，瘋狂朝清正的方向狂奔，最後抓住清正，雙方打成一團，愛追上來後試圖分開雙方，但正在氣頭的牠完全無視，只是埋頭不斷追打不孝兒子。

其他網友看了影片後紛紛笑說，「人們寧願拍影片，也不願去勸架，哈哈」、「這是父子增進感情的一種方式啦」、「工讀生快出來」、「動物園管理員應該根本不敢勸架，大猩猩戰鬥力太強了」、「清正太頑皮啦」、「原來猩猩界的雄性也會對老婆有恐懼」。