小貓受困5層樓高大樹「3天未進食」　警消雲梯車神救援

記者黃翊婷／新北報導

新北市政府動物保護防疫處日前接獲蘇姓民眾通報，指稱有一隻虎斑貓受困在公車站牌對面的樹上，連續2、3天未離開進食。動保人員到場一看，發現貓咪已經爬到大約5層樓高的地方，於是聯繫警消出動雲梯車，最終成功救下小貓，目前已交由愛心人士代為餵養照顧。

▲受困小貓已成功獲救。（圖／翻攝自新北市政府動物保護防疫處，下同。）



新北市政府動物保護防疫處表示，蘇姓民眾近日在汐止區一處公車站牌旁的計程車排班區等待時，意外發現一隻虎斑貓疑似受困樹上，由於位置較高，小貓可能無法自行脫困，推測有長達2、3天都沒有離開進食，於是決定通報相關單位協助救援。

不過，動保人員到場一看，發現小貓已經爬到大約5層樓高的樹上，隨即聯繫警消協助，由消防局出動雲梯車、警局進行現場交通管制，並在樹下布置防護網，再由動保人員整頓裝備後，搭乘雲梯車救下小貓。

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動保處表示，小貓獲救時因數日未進食，身體比較虛弱，經檢查治療目前已經恢復活力，但由於小貓對人展現出攻擊性，獸醫師判斷暫不適合開放民眾認養，現階段先交由愛心人士代為餵養照顧及親訓，未來狀況仍有待進一步觀察。

動保處強調，這次事件感謝新北市各機關提供協助，才能順利完成救援任務。另外，動保處也提醒，若民眾發現動物受傷或有其他情況需要救援，可撥打24小時動物保護專線1959，或本處通報電話02-29596353尋求協助。