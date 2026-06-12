散步聽到微弱求救聲　女靠自家橘貓「喵喵傳話」幫忙收編小灰貓

▲女子帶自家貓咪散步時，意外收編孤零零小貓。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

有些緣分總在料想不到的時刻降臨，國外一名女網友分享，某天推著寵物車帶家中寵物貓散步時，遠處突然傳來小貓叫聲，不確定聲音來自哪裡的她在自家貓咪的幫助下，最後找到一隻身旁沒有媽媽的小灰貓。

女散步驚聞哭叫聲 自家橘貓助攻尋找小貓

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這名女子在國外論壇Reddit上分享，當天她推著橘貓Floki散步時，忽然聽到疑似小貓的哭叫聲，連坐在推車內的Floki也有反應，她花了1個小時四處尋找小貓蹤跡時，坐在推車上的Floki也不停喵喵叫，小貓或許是聽到Floki的呼喚，聲音也變得愈來愈大聲。

在Floki的幫助下，女子最後在一昏暗草叢中找到小灰貓，原本擔心貓媽媽可能會回來，第一時間不敢亂碰，但等了約一個多小時，眼見小貓孤零零地，氣溫也逐漸變低，擔心放著不管小貓有可能無法存活，決定先帶回家安置。

女子表示，隔天她特別回去發現小貓的地點尋找，但還是沒有發現貓媽或是其他小貓的跡象，由於她已經深深愛上小貓，最後決定正式收養，期待小貓在她的細心照料下能夠健康長大，和Floki成為吵吵鬧鬧的家人。