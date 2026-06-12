ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

散步聽到微弱求救聲　女靠自家橘貓「喵喵傳話」幫忙收編小灰貓

散步聽到微弱求救聲　女靠自家橘貓「喵喵傳話」幫忙收編小灰貓。（圖／翻攝自Reddit）

▲女子帶自家貓咪散步時，意外收編孤零零小貓。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

有些緣分總在料想不到的時刻降臨，國外一名女網友分享，某天推著寵物車帶家中寵物貓散步時，遠處突然傳來小貓叫聲，不確定聲音來自哪裡的她在自家貓咪的幫助下，最後找到一隻身旁沒有媽媽的小灰貓。

女散步驚聞哭叫聲　自家橘貓助攻尋找小貓

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名女子在國外論壇Reddit上分享，當天她推著橘貓Floki散步時，忽然聽到疑似小貓的哭叫聲，連坐在推車內的Floki也有反應，她花了1個小時四處尋找小貓蹤跡時，坐在推車上的Floki也不停喵喵叫，小貓或許是聽到Floki的呼喚，聲音也變得愈來愈大聲。

Found this little guy all alone on my walk tonight
by u/Freya_gurl95 in kittens

在Floki的幫助下，女子最後在一昏暗草叢中找到小灰貓，原本擔心貓媽媽可能會回來，第一時間不敢亂碰，但等了約一個多小時，眼見小貓孤零零地，氣溫也逐漸變低，擔心放著不管小貓有可能無法存活，決定先帶回家安置。

女子表示，隔天她特別回去發現小貓的地點尋找，但還是沒有發現貓媽或是其他小貓的跡象，由於她已經深深愛上小貓，最後決定正式收養，期待小貓在她的細心照料下能夠健康長大，和Floki成為吵吵鬧鬧的家人。

UPDATE: found this little guy all alone on my walk tonight (including pics of stroller cat)
by u/Freya_gurl95 in kittens

關鍵字： 流浪貓寵物橘貓散步小灰貓收養Reddit

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【為救愛犬】台東短裙女跳下水溝受困　警解送通緝犯順便救人

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

天堂派來的朋友！女痛失愛貓遇收容所黑白貓　熟悉1動作秒淚崩

鳥媽強佔下蛋「警用機車變育嬰房」　美警輪班守護孵出2菜鳥新兵

曾在街頭流浪...狗狗見主人打包行李　全程緊張狂跟：別再拋下我

收編3天就逃家！調皮汪失蹤一年　驚見牠在野外「結交郊狼好友」

工人砍枯樹驚見「2顆毛茸茸小白球」　竟是超萌未睜眼貓頭鷹寶寶

從小和貓一起長大！女意外養到「貓魂吉娃娃」　收手手坐姿萌翻網

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

獨角仙都被抓走！大坑9號步道現痛心警示牌　蟲類部落連帶消失　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅　月收入竟超越主人

剛痛失12歲愛犬　男在家抬頭一看「6貓突降落在天窗」全打包收編

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

獼猴揹小猴熟練掀機車坐墊！咬破寶特瓶喝水解渴

獨留歐告在家「哭成淚汪」　委屈狂抓門像世界末日來臨

賓士貓手癢把碗慢慢推下桌　碗碎掉自己還嚇一跳

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

「不太黑聯盟」黑貓爺爺的靈魂告白　用照片傳遞回憶密碼

市場驚見「保育類大盜」做案！　偷整塊偷豬肉還飛走外帶

梅西被全隊拋上天空！　阿根廷逆轉埃及後瘋狂慶祝

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

埃及前鋒哭了！怒控裁判是「暴君」偏袒：那就恭喜阿根廷奪冠

連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

世界盃第3000球誕生！費南德斯補時絕殺寫歷史

水科技驅動產業轉型、國際水週10月14日登場　現已開放登記參觀

梅西激動落淚！踢飛12碼後完成救贖　5分鐘上演神蹟救阿根廷

寵物動物熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

讀者迴響

熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

大雨一直下！動物園爬蟲館天花板塌　泥流狂瀉

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面