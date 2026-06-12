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前主人已過世　流浪汪自己去動物收容所報到「一開門秒入住」

前主人已過世　流浪汪自己去動物收容所報到「一開門秒入住」。（圖／翻攝自TikTok／@mi_animalrescueleague）

▲狗狗自己跑來收容所求安置。（圖／翻攝自TikTok／@mi_animalrescueleague）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根收容所近來迎來一名特別訪客，這隻叫做Diamond的狗狗不像其他狗狗是被民眾送來，或是在街上流浪被發現，居然是自己主動走進動物收容所中，就像是知道這裡是能夠安心獲得幫助的地方一樣。

員工看監視器開門　浪汪毫不猶豫入住

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當地動物收容所Michigan Animal Rescue League在網路上分享，在收容所每年平均收容的1500隻動物中，從來沒有一隻像Diamond一樣，是牠自己主動上門要求入住。

@mi_animalrescueleague ♬ Chill Daily Groove - Gummy MusicLab

收容所表示，當時他們的一名員工上班時透過監視器畫面注意到，Diamond在收容所外的停車場徘徊，似乎想要尋求幫助，所以他們決定打開門查看，沒想到一開門，Diamond立即就跑了進來，完全沒有任何猶豫。

暖心影片分享後獲得網友關注。收容所表示，他們也不太清楚Diamond的過去，只知道牠曾經有主人飼養，但前主人已經過世，牠是一隻喜歡親近人的友善狗狗，也很喜歡在戶外空間玩耍散步，期待能幫牠找到適合的家庭。

關鍵字： 流浪狗動物收容所密西根州Diamond寵物Michigan Animal Rescue League

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