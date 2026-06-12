毛孩有新家了！彰化斥資1.8億打造「動保教育園區」　收容量翻倍

▲彰化縣打造動物保護教育園區。（模擬圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

設立26年的彰化縣流浪狗中途之家，長期面臨收容空間不足的困境。歷經近10年覓地、多次遭地方抗爭後，縣府斥資1.8億元在原址重建「彰化縣動物保護教育園區」，今(12)日舉行動土典禮，預計2028年完工，屆時收容量將從現有的250隻大幅提升至550隻，落實友善動物城市願景。

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▲彰化縣舊有的流浪狗中途之家。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣流浪狗中途之家位於員林市阿寶坑，2000年成立，為全台最早的公立流浪動物收容場所之一，目前可收容約250隻犬貓。然而彰化遊蕩犬數量長期偏高，收容能量明顯不足。縣府曾於2017年規劃在溪州花博公園旁興建可愛動物園區，因地方反對與衝突而喊停，後續多年尋地未果。直到員林市公所同意撥用土地，縣府決定原址重建，讓延宕多年的動保計畫得以順利推動。

▲彰化縣打造動物保護教育園區。（模擬圖／縣府提供）

縣長王惠美出席典禮表示，「彰化縣動物保護教育園區」總經費1億8,244萬元，其中中央補助1億946萬元，縣府自籌7,298萬元。園區規劃為地上4層建築，總樓地板面積約781.5坪，未來可收容犬貓550隻（犬476隻、貓74隻），較現有容量增加逾一倍，並結合醫療、訓練、美容、生命教育及認養空間，打造人與動物互動的優質場域。施工期間既有犬貓將轉運至民間代養場安置，可容納300隻，確保收容與認養業務不中斷。

▲彰化縣打造動物保護教育園區舉辦動土典禮。（圖／縣府提供）

根據統計，彰化縣遊蕩犬數量已從2022年的1萬3,352隻，降至2024年的9,313隻，呈現顯著下降趨勢。動防所指出，完工後除可提供更完善之犬貓收容與照護空間外，也將結合生命教育與動保宣導，向民眾傳遞「飼養前應審慎評估、飼養後應終身負責」的正確觀念，進一步提升社會大眾對動物生命的尊重與關懷。

此外，園區完工後設有收容、醫療、訓練、美容、生命教育教室及民眾休憩等區域，打造民眾與動物互動的重要場域，讓認養成為愛與責任的延續，落實友善動物城市願景。

▲▼彰化縣打造動物保護教育園區。（模擬圖／縣府提供）