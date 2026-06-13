靠臉吃飯失敗！「白色棉花糖」全場情勒　沒人上供跺腳氣噗噗

▲花寶想吃點心，於是用眼神情勒店裡的顧客。（圖／Threads@flowerbaoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／綜合報導

白色博美「花寶」是驕傲的都市系小美女，不久前媽媽帶牠去寵物友善餐廳用餐，被香噴噴餐點吸引的牠在店裡四處穿梭，眼神滿是期待的看著正在用餐的顧客，散發身為「情勒大師」的魅力要求其他人交出手上的食物。

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▲花寶：姐姐～分我一口啦～（圖／Threads@flowerbaoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

水汪汪大眼攻勢 化身專業情勒大師

影片中，花寶踏著優雅小碎步在店裡行走，看起來就像一團行走的棉花糖，鎖定目標後更是直接跟著客人到座位邊，仰著小臉緊盯對方手上的食物不放，水汪汪的大眼睛搭配無辜又可憐巴巴的表情，希望用自己的可愛換到自己一口點心。然而當牠發沒人要上供食物就瞬間變臉，怨念滿滿地噴鼻子甩頭跺腳，彷彿在抗議我明明這麼可愛為什麼不給我吃。

▲鎖定目標後一路跟過去。（圖／Threads@flowerbaoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

勒索失敗當場變臉 委屈模樣萌翻眾人

花寶情勒失敗後，那副委屈又不服氣的模樣立刻萌翻不少網友，更有許多人紛紛自願報名想給小狗勒索，「他可愛到勒死我也沒關係」、「請問要在哪排隊給小狗勾勒，謝謝」、「怎麼可以所有人忍住不跟他玩的」。

▲準備朝新目標情勒的花寶。（圖／Threads@flowerbaoo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）