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整袋「加厚衛生紙」散步中！　風雨無阻堅持出門上廁所

▲柴犬ももちゃん大雨也堅持出門散步，於是媽媽把牠變成一袋行走的衛生紙。（圖／有點毛毛的／陳房子提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

近日連日豪雨，但戶外如廁派的狗狗仍會堅持天天出門上廁所，15歲的柴犬「ももちゃん」也是其中一員，於是飼主陳小姐拿大塑膠袋廢物利用，把ももちゃん瞬間變成一袋行走的衛生紙，而且穿出門後還意外的非常適合。

▲。（圖／有點毛毛的／陳房子提供）

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▲在雨中漫步的ももちゃん。（圖／有點毛毛的／陳房子提供）

鏟屎官廢物利用　巨型衛生紙冒雨出門

影片中ももちゃん慢悠悠地走在雨中，身上套著經過簡單裁剪的衛生紙外包裝。塑膠袋預留了脖子和四肢的位置。牠穿上後不但意外合身，尺寸甚至剛好得像量身訂做一般，遠遠看去就像一大包會自己移動的衛生紙，其中最大的亮點還是包裝上醒目的「厚」字，彷彿正在向全世界展示裡面的內容物依然「份量十足」。

▲。（圖／有點毛毛的／陳房子提供）

▲包裝袋上還印著大大的「厚」字。（圖／有點毛毛的／陳房子提供）

▲。（圖／有點毛毛的／陳房子提供）

▲以前也穿過特力屋的制服陪逛街。（圖／有點毛毛的／陳房子提供）

▲。（圖／有點毛毛的／陳房子提供）

▲後來出太陽散步就好開心。（圖／有點毛毛的／陳房子提供）

最愛低成本時尚

實際上，這也不是ももちゃん第一次挑戰穿塑膠袋出門。先前飼主也曾利用其他包裝袋替牠製作雨衣，結果上面卻印著大大的「渣男」二字。影片分享到社團「有點毛毛的」，不少網友也被牠的時尚打扮逗樂，「有厚喲」、「真的是很堅持餒」、「老闆，我要那一條會行走的衛生紙，多少錢」。

▲媽媽還幫牠特製過渣男雨衣。（圖／有點毛毛的／陳房子提供）

關鍵字： 柴犬、創意雨衣、寵物時尚、雨天趣事、塑膠袋

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