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老公喝茫「兔小三」不離不棄！　舔臉鑽懷裡媽咪選擇成全

記者賈沐蓉／採訪報導

是真愛無誤！德系安哥拉兔「招金」超喜歡人類爸爸，經常黏在他身邊讓身為正宮的媽媽哭笑不得。這天爸爸喝醉回家，趴在地板上一動不動，結果招金一直不離不棄的待在旁邊，對著他的臉又舔又蹭，彷彿在思考為什麼爸爸不摸我了。

▲網友的老公喝醉回家，結果兔兔「招金」一直在旁邊守著他。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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▲。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲招金：爸～起床了～（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

爸爸醉倒在地　兔兔不離不棄

影片中，喝茫的爸爸躺在地上抱著招金，享受對方的舔舔服務，被旁觀的媽媽吐槽牠們到底要抱多久。醉醺醺的他還有心情跟太太開玩笑「這老婆都比你稱職」，然後就被無情地踹了一腳。飼主與《ETtoday寵物雲》分享，平時的招金是家裡出了名的「爸爸控」，基本上滿腦子都只想跟他黏在一起。雖然也會跟媽媽、女兒互動，但都是敷衍舔個兩口就跑走。

▲感情好到連媽媽都忌妒。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲全家中招金只愛爸爸，注意力幾乎都在他身上。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

24小時都想黏爸爸　老婆大人快成第三者

不過只要爸爸出現，招金立刻熱情的判若兩兔，無時無刻都要親親抱抱你儂我儂，只要他們在空氣裡永遠滿是粉紅泡泡，親密程度也讓媽媽自嘲「我是妥妥的第三者」。但面對這位強大的「兔小三」，媽媽本人倒是看得很開「自己養的要認命！」，而且家裡還有另外好幾隻兔子可以摸，絕對不會有一個人孤單寂寞覺得冷的時候。

▲。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲每天都要找爸爸親親抱抱。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲最喜歡的地方是爸爸的懷抱。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲家裡的其他兔子們，分別叫做亮晶晶與萬金。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還有分別叫50塊與100塊的兔兔，媽媽也經常找牠們玩。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

誰是真愛一目瞭然

事後爸爸酒醒，也清楚記得招金的貼心陪伴。牠除了喜歡爭寵外，其實還是隻很少牙齒癢的「天選之兔」，不僅黏人、愛撒嬌，甚至完全沒有亂啃傢俱、電線的前科。許多網友也笑說招金對爸爸的愛絕對是貨真價實，「兔子來找你老公報恩吧」、「妳那腳太輕了」、「等一下，這真愛是不是很清楚」。

▲。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在找爸爸撒嬌的招金。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看見爸爸還趴在地上，很認真的幫忙洗臉。（圖／Threads@judy_lululu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 標籤:**兔子控撒嬌寵物家庭趣事安哥拉兔寵物爸爸

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