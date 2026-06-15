大象見飼養員變特大號寶寶　按摩完「秒伸腳腳」撒嬌：這隻也要

▲大象向飼養員撒嬌。（圖／翻攝自Instagram／lifewshroots）

記者李振慧／綜合報導

印度坦米爾那都邦(Tamil Nadu)一頭大象近來因為可愛舉動在網路上走紅，體型巨大的牠雖然外型看起來像個巨獸，在飼養員面前表現得卻像個愛撒嬌的孩子，一直伸出腳腳要求飼養員幫忙按摩，溫馨畫面吸引超過200萬人觀看，也讓無數網友直呼融化。

一隻腳按完還不夠 愛撒嬌大象「自動換腳」

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影片由網友@lifewshroots分享，居住在庫姆巴科納姆(Kumbakonam)當地寺廟Arulmigu Adi Kumbeswarar Temple中的一頭叫做曼加拉姆(Mangalam)的大象，被遊客拍到與飼養員之間的可愛互動。

影片中可看到，額頭畫著傳統吉祥標記，脖子上掛著鈴鐺項圈的大象曼加拉姆，當時正在寺廟中休息，悠閒地伸出一隻腳讓飼養員按摩，當飼養員拍拍牠的腳表示按摩結束時，沒想到愛撒嬌的牠又伸出另一隻腳，可愛地要求飼養員這邊也按一下。

療癒畫面讓原PO分享影片時表示，「雖然是巨大的大象身體，心卻像小寶寶一樣」，曝光後獲得200多萬點閱，許多網友留言，「超大號寶寶」、「這是我看過最可愛的影片」、「小象寶寶也想要被寵」、「多可愛又乖巧的孩子，請幫我多抱抱牠」。

