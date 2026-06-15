性格太溫柔不擅長打獵　米格魯被主人「關戶外老舊鐵籠」遺棄

▲溫柔米格魯被主人遺棄。（圖／翻攝自Facebook／PETA (People for the Ethical Treatment of Animals)）

記者李振慧／綜合報導

美國北卡羅來納州一隻名叫帕克(Parker)的米格魯，原本被主人希望培養成獵犬，然而個性溫柔的牠不願意追捕獵物，而遭到主人關在室外籠子中棄養，所幸被動保人員發現，最終重獲自由並獲得幸福的生活。

米格魯不擅長打獵 被主人忽視遺棄

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位於美國的慈善動物權利組織PETA在網路上分享，他們前往北卡羅來納州社區救援流浪動物時，意外發現被主人忽視的米格魯帕克，帕克每天獨自生活在老舊圍欄中，孤獨的生活讓牠變得愈來愈封閉，對人類害怕並失去信任。

動保人員為了能夠救出帕克，開始定期上門探訪，除了照顧與陪伴帕克，漸漸讓牠恢復對人類的信任，同時也努力說服主人放手，讓狗狗能夠擁有更好的生活。

主人終於同意放手 米格魯找到幸福新家庭

在經過長達一年的努力，最終帕克的主人同意讓動保人員把狗狗帶走，帕克獲救後立刻獲得了絕育、疫苗接種等治療，後來安置在寄養家庭中。

令人驚奇的是，帕克適應新生活的速度超過所有人的預期，很快便學會如何當一隻快樂的普通小狗，沒多久就找到了新的家人，如今不但有愛牠的新主人，還有2隻米格魯手足陪伴。溫馨故事獲得網友留言，「狗狗竟然因為溫柔被棄養」、「太好了，很高興狗狗能找到一個充滿愛的家」。