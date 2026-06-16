天氣熱狗狗沒胃口？獸醫師分享挑濕糧3關鍵：不只好吃，更要吃得安心



▲蔡曼琳醫師平時長期關注犬貓皮膚保健，也經常從臨床經驗觀察到，日常飲食選擇會直接影響毛孩的整體照護品質。（圖／擷取自ETTODAY影片，下同）

消費中心／綜合報導

從獸醫經驗到日常照護，挑濕糧不能只看香不香

夏季高溫來臨，不少飼主開始關注毛孩的水分攝取與飲食狀況。

每到夏天，不少飼主都會發現，家裡狗狗開始變得比較挑嘴，原本一下就吃光的飼料，現在聞兩口就走開；有些毛孩甚至連水都喝得比平常少，讓人忍不住擔心是不是吃得不夠、補水不足。除了提供充足飲水外，許多飼主也會透過濕糧幫助毛孩補充水分，同時兼顧日常營養需求。

那麼，面對市面上琳瑯滿目的狗濕糧產品，究竟該怎麼挑選？這次我們專訪長期投入犬貓皮膚保健與臨床照護的蔡曼琳醫師，從獸醫專業與飼主經驗出發，分享她在挑選狗狗濕糧時最重視的三個關鍵。

身為獸醫師，也是飼主，蔡醫師分享挑選狗濕糧的三個關鍵

身為樂膚莉動物醫院院長，蔡曼琳醫師平時長期關注犬貓皮膚保健，也經常從臨床經驗觀察到，日常飲食選擇會直接影響毛孩的整體照護品質。

而回到家中，她則是哈囉的主人。哈囉是一隻個性親人的米克斯犬，有自己的喜好與進食節奏。蔡醫師笑說，自己幫毛孩挑濕糧，其實跟一般飼主很像，「第一個一定還是看牠願不願意吃。」但身為獸醫師，她也會特別注意產品的營養是否完整、來源是否清楚，畢竟再香、再愛吃，如果沒辦法長期安心吃，也很難真的成為日常主食。在蔡醫師眼中，挑濕糧其實有三件事特別重要：吃得夠不夠營養、飼主能不能放心，還有狗狗自己喜不喜歡。

營養完整、品質安心、適口性佳，是挑選濕糧的三大核心指標

從獸醫角度來看，第一，她會看營養是不是完整。「如果只是零食型濕糧，偶爾吃沒問題，但每天吃的東西，還是要能支撐狗狗日常需要。」。若產品符合 AAFCO 主食營養完整均衡概念，代表它可以作為狗狗日常飲食的選擇，而不只是零食或副食。對飼主而言，這是判斷產品能否穩定納入日常餵食規劃的重要基礎。





▲AAFCO被視為一個重要指標，確保提供家中毛孩均衡營養。

第二，是讓飼主能安心。蔡醫師提到，她會特別留意品牌是否有完整的品質管理與透明標示，因為每天吃進身體裡的東西，長期累積其實很重要。挑選由國際寵物食品大廠專業研發的產品，通常在營養設計與品質管理上更完整；尤其當產品具備原物料供應商規範、透明成分標示，並符合 FSSC 22000、GMP、HACCP 等國際品質管理標準時，代表它不只是強調香氣與適口性，而是在研發邏輯與品質控管上表現穩定。

▲選擇國際寵物食品大廠專業研發的產品，為家中毛孩營養把關。（圖／西莎提供）

最後則是「狗狗真的愛吃」。有些毛孩只聞一下就走開，但也有些會主動跑來等開飯。對她來說，狗狗吃飯時是不是開心、願不願意把飯吃完，都是很重要的觀察。從行為觀察角度來看，狗狗是否願意主動接近食物、進食時是否維持專注、整體接受程度是否高，都是判斷適口性的重要依據；這些反應往往比單一口味描述更有參考價值。





▲狗狗是否願意主動接近食物、進食時是否維持專注、整體接受程度是否高，都是判斷適口性的重要依據。

14道工藝打造「手剝肉感」 西莎推全新肉塊濕糧

蔡醫師分享，家裡的米克斯犬「哈囉」平常其實有點挑嘴，遇到沒興趣的食物，常常聞一下就默默走開。不過最近接觸到西莎®真饌燉肉系列時，她觀察到哈囉開盒後會主動靠過來，甚至吃飯時特別專注，「看得出來牠是真的期待這餐。」

作為西莎20年來首度推出的「真饌燉肉系列」，這次最大的特色，就是更強調「真正吃肉」的口感體驗。產品透過14道工藝，透過層層烹調與細膩工序，打造接近手剝質感的肉塊口感，同時也能看見食材原本的樣貌與豐富肉汁。比起過往較常見的泥狀濕糧，整體口感層次更明顯，毛孩在進食時也更容易維持新鮮感與期待感。

尤其夏天天氣炎熱、狗狗容易食慾下降時，這類兼顧水分補充與適口性的濕糧，也成為不少飼主調整日常飲食時的新選擇。對蔡醫師來說，能同時兼顧營養、品質與接受度，是她會願意持續放進毛孩日常飲食中的原因。





▲新上市的西莎®真饌燉肉系列目前已於各大寵物專賣店搶先開賣。