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橘貓亂入《羅密歐與茱麗葉》舞台嗨玩　女主角崩潰「拖屍」網笑翻

橘貓亂入《羅密歐與茱麗葉》舞台嗨玩　女主無奈「拖屍」網笑翻。（圖／翻攝自社群平台X）

▲橘貓亂入舞台。（圖／翻攝自社群平台X網站）

記者李振慧／綜合報導

土耳其伊茲密爾市(İzmir)近來上演《羅密歐與茱麗葉》舞台劇演出，正當演到全劇最高潮的悲劇時刻時，一隻橘貓竟然亂入舞台上，不僅趴在倒在地上的羅密歐身旁，還伸爪玩弄他的頭髮，超搶鏡畫面在網路上爆紅。

經典悲劇崩壞　橘貓闖入舞台變喜劇

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來自俄羅斯的芭蕾舞團Imperial Russian Ballet Compan近來在土耳其展開演出，台上演員演到劇中經典橋段，喝下毒藥的羅密歐躺在舞台上身亡，茱麗葉沉浸在悲痛情緒中時，一隻橘貓竟然悠哉出現在舞台上。

從網路瘋傳畫面中可看到，橘貓完全不在乎台上演員的表演，直接跑到羅密歐身旁並且坐下，冷眼看著正在哭泣的茱麗葉，後來甚至伸爪瘋狂撥弄羅密歐的頭髮，一副愈玩愈開心的模樣。

眼看貓咪完全搶走觀眾的目光，女演員只好出手把男主角拉走，繼續敬業地把表演完成，橘貓也似乎終於對羅密歐失去興趣，後來自己跑到一張椅子上趴著休息。

影片曝光後迅速爆紅並獲得400多萬點閱，許多網友笑稱，感覺橘貓才是舞台上真正的主角，「哈哈，我以為橘貓真的是演員之一」、「橘貓表示：羅密歐根本沒死」、「我覺得小貓不但沒有打亂這場戲，反而增加了更棒的戲劇張力」、「橘貓：羅密歐快起來，我該吃飯了」。

關鍵字： 橘貓搶戲舞台劇芭蕾舞劇土耳其羅密歐與茱麗葉İzmir

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