緊睏啦！熬夜追世界盃「小狗狂碎念」　斜眼瞪人滿肚子不爽

記者賈沐蓉／綜合報導

最近足球界4年一度盛事的世界盃開踢，許多網友也加入熬夜追比賽的行列。然而米克斯「屋裡」卻對半夜不睡覺、還跑去追直播的爸爸媽媽非常不爽，擋在電視機面前狂用「狗語」碎碎念，巴不得立刻把兩人趕上床睡覺。

▲屋裡：半夜不睡是怎樣？！（圖／Threads@heroyu___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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全程狗語碎碎念 熬夜追球先過牠這關

影片中，生氣的屋裡斜眼瞪著沙發上的鏟屎官，嘴巴一開一闔連續發出「嗷嗚嗷嗚」的叫聲，還不時用鼻孔重重噴氣，不滿的語氣一聽就知道罵得很髒，彷彿在抗議他們知不知道現在幾點，都這麼晚了為什麼還不趕快上床睡覺。結果面對屋裡的「苦口婆心」，爸爸媽媽還是覺得世界盃更有吸引力，氣得牠只好繼續擋在兩人面前訓話。

▲第二天還是精神不濟。（圖／Threads@heroyu___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

全家的作息監督員

屋裡認真監督爸媽作息的模樣也逗樂許多人，不少網友更笑說牠大概是全家生活最規律的成員，現在終於看不下奴才半夜還在嗨，「狗狗注重養生，不能熬夜」、「我家的也會管，熬夜追劇會出來叫你關電視睡覺」、「家裡作息唯一正常的」。

▲屋裡看見爸媽熬夜追比賽，氣到瘋狂訓話。（圖／Threads@heroyu___提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）