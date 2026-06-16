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原本不打算養！夫妻回收容所探望救援浪汪　「二見鍾情」秒收編

原本不打算養！夫妻回收容所探望救援浪汪　「二見鍾情」秒收編。（圖／翻攝自TikTok／@chloeolo）

▲夫妻再次見到浪汪，立刻改變想法。（圖／翻攝自TikTok／@chloeolo）

記者李振慧／綜合報導

國外一對夫妻開車時在路上發現一隻全身沾滿油漆的小狗，他們立即停下車並幫忙送到動物收容所中安置，原本沒計畫養寵物的他們，後來返回收容所想在狗狗被其他人收養前打個招呼，沒想到二見鍾情，立即改變主意決定自己收編。

道別變收編　夫妻暖抱浪汪再也不分開

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女子克蘿伊(Chloe)在網路上分享，他們8個月前去動物收容所探望在路上救援的一隻流浪犬，原本只是打算在狗狗被收養前與牠做個道別，沒想到再次見到狗狗，就好像有股魔力般讓他們立即愛上，最後收養取名為Diesel。

@chloeolo Turns out we adopted a horse! I #rescuedog #dog #irish ♬ original sound - €

影片中可看到，克蘿伊的丈夫緊緊把小狗抱在懷中，疼愛的就像自己的孩子一樣，狗狗的表情也充滿了依戀，似乎再也無法把他們分開。2人收養Diesel後，隨著時間過去，Diesel也從一隻虛弱浪浪成長成一隻健康大狗。

如今的Diesel雖然體型比以前長大了許多，散步時仍喜歡被爸爸抱在懷中，內心還是和以前一樣是一隻愛撒嬌的小寶寶。溫馨影片獲得上百萬網友點閱留言，「牠還是個小寶寶」、「真是個幸運的孩子」。

關鍵字： 流浪犬動物收容寵物Diesel浪汪

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