家中裝安全門測智商　虎斑貓1動作淡定破解網笑：完勝橘白貓

▲國外飼主分享家中2寵物貓反應。（圖／翻攝自TikTok／@jasperandtheorange）

記者李振慧／綜合報導

每隻貓咪都有自己的獨特個性，時常會用不同方法來解決問題，國外一名網友便分享，在家中設立一道高聳的鐵門圍欄，想來測試2隻寵物貓反應，2貓完全不同的解決方法在網上爆紅。

寵物貓反應大不同 網笑：體育生vs.學霸

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飼主@jasperandtheorange在網路上分享，家中養了2隻可愛寵物貓，分別為1隻名叫賈斯伯(Jasper)的虎斑貓，與1隻叫做橘子(Orange)的橘白貓，主人故意在貓咪常行動的走廊上設置了一個兒童安全圍欄，想觀察貓咪們會怎麼應對。

影片中，2隻貓咪皆站在門前，一同回頭望向主人似乎想要尋求幫助，發現主人不幫後，行動敏捷的橘子一個起跳，輕鬆就跳過圍欄，正當主人好奇賈斯伯怎麼反應時，沒想到賈斯伯早就找出破解方法，淡定打開安全門下方的小門，輕鬆通過。

許多網友看完影片後表示，「虎斑貓是學霸型，橘白貓則是體育班代表」、「影片中一隻貓很聰明，另外一隻是橘貓」、「虎斑貓最後回望的眼神」、「虎斑好像在說，真是小看我了」。