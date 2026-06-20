女散步想到逝世犬淚崩　突出現「同款陌生汪」安慰：牠一直都在

▲女主人思念愛犬時，突然有陌生汪來安慰。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

對許多飼主而言，所養的貓狗不只是寵物，更像是家人的存在。美國一名女子在網路上分享，失去所養的寵物犬後每天都非常想念，某天跑到森林中哭著向宇宙祈禱，如果狗狗的靈魂還在附近的話請讓她知道，結果突然一隻和寵物犬長相非常相似的狗狗跑過來找她，奇妙的巧合讓她非常感動。

身為動物救援人士的女子艾米(Amy Maurer Creel)分享，當時她剛失去名叫哈克貝利(Huckleberry)的10歲愛犬，這隻小狗原本是一隻營養不良的流浪狗，獲得她救助收養後成為最好的朋友，所以愛犬去世後更讓她難以放下思念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

艾米某天獨自在森林散步時突然想起愛犬，難過地輕聲祈禱，「如果你還在，能不能給我一個訊號，讓我知道你會一直陪著我」，沒想到話說完不久，一隻和哈克貝利長相相似的小狗突然出現，熱情撲向她、舔個不停。

小狗的主人後來也追了上來，艾米詢問後才發現，這隻突然出現的熱情小狗叫做奧利(Ollie)，和主人散步到一半時突然掙脫牽繩，讓艾米忍不住告訴對方，「或許你會覺得我瘋了，但我覺得你的狗是代替哈克貝利來向我打招呼的」。

主人知道艾米的故事後也覺得十分驚奇，還和她分享，當天原本沒有打算要走這條步道散步，但最後突然改變主意。種種奇妙巧合更讓艾米相信，這次的相遇或許真的有某種特殊意義，許多網友也被故事感動留言，「太感動了，我也是這樣相信的」、「我真心相信牠們一直與我們同在，真為你感到高興」。