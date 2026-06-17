「別碰我的羊！」59歲婦人一腳飛踢美洲獅　徒手救回愛羊畫面瘋傳

▲59歲農場主人吉娜摩爾衝進穀倉救羊，一腳踢向正在攻擊山羊的美洲獅。（圖／翻攝X）

圖文／鏡週刊

人類為了救心愛的動物，究竟能勇敢到什麼地步？加拿大一名農場女主人近日為了救回遭美洲獅攻擊的奈及利亞侏儒山羊，竟直接與美洲獅正面對決！當時一頭美洲獅闖入農場撲咬幼羊，千鈞一髮之際，女主人衝上前大聲喝斥，隨後一腳踢飛美洲獅，成功救回小羊。驚險畫面曝光，在網路上掀起熱議。

小羊命懸一線之際 她為何敢正面對決美洲獅？

根據《FOX》報導，這起事件發生在加拿大卑詩省。59歲農場主人吉娜摩爾（Gina Moore）公開監視器影片，只見多隻山羊在穀倉內驚慌竄逃，一頭美洲獅緊緊咬著其中一隻奈及利亞侏儒山羊，還用前肢壓制獵物。遭攻擊的小羊不斷發出淒厲叫聲，情況相當危急。

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British Columbia woman NINJA KICKS a roaring COUGAR to save her PET GOAT



In British Columbia, farm owner #Gina_Moore successfully fought off a cougar with her bare feet and a swift kick to the ribs, rescuing one of her pet Nigerian dwarf goats.

????The dramatic rescue was caught… pic.twitter.com/MnNhE69z8l — ⚡️???? World News ????⚡️ (@ferozwala) June 16, 2026

就在短短幾秒後，摩爾衝進穀倉，對著那頭美洲獅怒吼：「快走開！」同時上前救援小羊。她伸出一腳，把美洲獅踢退，美洲獅受到驚嚇後迅速逃離，小羊則幸運撿回一命。

摩爾事後受訪表示，當下根本來不及思考，只能憑本能行動。她回憶：「老實說，我當時完全是靠腎上腺素在撐。我知道美洲獅有可能轉過頭攻擊我，所以我必須確保自己的行動有效。」她坦言，雖然明知有危險，但仍選擇挺身而出保護自己的動物。

黑熊咬死迷你馬還不夠 為何連美洲獅也頻頻闖入農場？

摩爾的農場飼養鵝、乳牛以及4隻奈及利亞侏儒山羊，牠們分別取名為里歐（Leo）、米奇（Mick）、唐尼（Donnie）與拉夫（Raff），名字靈感來自《忍者龜》。她透露，去年才因黑熊襲擊失去一匹迷你馬，因此格外保護農場的動物。

她也指出，近年來越來越多熊、美洲獅會出現在農場週邊，認為人類開發正逐漸壓縮野生動物的棲息地，迫使牠們更靠近人類活動區域覓食。摩爾表示，之後她依然會持續加強防護措施，避免類似事件再次發生。

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