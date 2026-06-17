才剛幫浪浪找到新家「馬上有新貓上門」　中途媽傻：系統狂派單

▲女才剛送養小貓，馬上又獲得一隻。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

許多愛貓人士深信貓咪分配系統（Cat Distribution System，簡稱CDS）的都市傳說，近來一名女網友分享，擔任中途的她才幫一隻寄養貓咪找到新家，以為可以好好休息時，立刻又在家附近出現新貓，讓網友笑稱「系統一發現你有空，就會立刻派單」。

這名女網友在國外論壇Reddit上發文，她不久前才成功幫助一隻流浪貓找到新家庭，原以為家中終於空出位置，結果馬上就有新貓找上門，下雨天在公寓大樓的垃圾箱底下發現一隻小奶貓。

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女網友表示，她立即把小貓帶去看獸醫，小貓雖然身形瘦小，小到可以彷彿可以放進口袋，但是十分健康，後來取名叫達莉亞(Dalia)。

與小貓之間的巧妙緣分讓原PO笑稱，「才剛把貓送人，CDS似乎覺得我家有空位可以再養一隻，如果我再送走了這隻貓，還會再得到一隻嗎，我會不會這樣莫名其妙的一直養貓呢」。

貼文吸引大量網友留言，「試圖理解這個系統是沒有意義的」、「看來你已被系統認定為安全的寄養家庭，並成功幫許多小貓找到新家，謝謝你的服務」、「好羨慕，我的夢想也是能被CDS挑上」。