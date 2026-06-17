15歲缺愛吉娃娃沒人抱就狂吠　中途媽找「骷髏保母」代班秒安靜

▲吉娃娃在骷髏保母懷中很有安全感。（圖／翻攝自TikTok／@adoptmestl）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻叫做羅迪(Rowdy)的15歲吉娃娃因為過去長期遭到忽視，使得牠獲救後變得極度依賴人類陪伴，只要沒被抱著就會焦慮地不停吠叫，讓寄養主人傷透了腦筋，最後竟然想出一個令人哭笑不得的解決方法，在網路上爆紅。

15歲老狗曾遭虐待 獲救後「極度黏人」窩懷裡整天

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15歲的羅迪過去曾遭到虐待，後來送到密蘇里州動物救援中心Home2Home Canine Orphanage接受照顧，才第一次體驗到被疼愛的生活，因此變得極度需要人類陪伴，最喜歡的就是窩在人類懷中一整天。

目前幫忙照顧羅迪的中途媽分享，他們發現如果沒有抱著羅迪，羅迪就會一直不停吠叫，雖然家人都很願意陪伴牠，但真的無法一整天抱著，便想出一個妙計，用萬聖節骷髏裝飾幫忙。

影片中可見，中途媽讓穿著衣服的骷髏裝飾坐在沙發上，再把羅迪安置在裡面，沒想到看似詭異的方法竟然奏效，羅迪舒服地窩在骷髏腿上，模樣看起來十分安心。

影片曝光後，獲得許多有類似經驗的飼主共鳴，許多主人也分享自家寵物與真人大小假人依偎在一起的畫面，「這是我看過最有效的育兒方式」、「狗狗只是想抱抱」、「我的貓也會這樣」。還有許多網友大讚羅迪超級可愛，相信不久牠就能獲得有緣家庭收養。