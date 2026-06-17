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現場大量活貓與死貓！越南警破獲竊貓集團逮9人　逾400隻貓待宰

現場大量活貓與死貓！越南警破獲竊貓集團逮9人　逾400隻貓待宰

▲越南警方成功救出超過400隻原本可能被送往屠宰場的貓咪。（圖／Humane World for Animals Viet Nam）

 圖文／CTWANT

越南警方近日破獲一個涉嫌專門偷竊及販運貓隻的犯罪集團，成功救出超過400隻原本可能被送往屠宰場的貓咪，警方一共逮捕9名嫌犯，並查獲大量活貓與冰存的死貓。

根據外媒報導，越南警方上週突襲西寧省（Tây Ninh）及胡志明市多處據點，救出超過400隻活貓，另查獲約80隻用冰塊保存的死貓。此外，還在另一處設施中查扣了21隻貓。

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雖然越南目前仍允許食用狗肉與貓肉，但業者必須持有證明合法動物來源的許可文件。警方表示，此次行動源自於胡志明市近期頻繁發生寵物失竊案，經追查後鎖定並瓦解該犯罪團體。嫌犯供稱過去3年間持續在越南南部各地設置陷阱捕捉及收集貓隻。調查人員表示，遭竊貓咪會先被運往集中收容的場所，再轉賣給相關業者，每隔2至3天便會進行一次交易。

動物保護團體17日發表聲明指出，目前已有約40隻失竊貓咪順利與原飼主團聚。也感謝當地執法機關果斷行動，成功挽救大量動物生命，但也透露由於長期遭受折磨與惡劣環境的影響，部分獲救貓咪後續仍不幸死亡。警方則表示案件仍在進一步偵辦中。

根據統計，越南每年約有500萬隻狗與100萬隻貓遭捕捉、偷竊、販運並被屠宰作為食用肉品。動保團體表示，有許多寵物是直接在住家遭竊，狗狗則常被摻有毒藥的誘餌、電擊器及鐵鉗捕捉；貓咪則多半被彈簧式套索陷阱誘捕。

儘管食用狗肉與貓肉在越南仍較其他亞洲國家普遍，但動保人士指出，現在社會觀念正逐漸改變。2023年委託進行的民意調查顯示，反對狗肉與貓肉交易的聲浪持續增加，尤其在年輕族群及寵物飼主間更為明顯，多數受訪者支持全面禁止狗肉及貓肉產業。

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關鍵字： 周刊王越南貓咪屠宰場寵物竊貓

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