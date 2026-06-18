全身髒毛嚴重打結　迷你雪納瑞剃光露「超美長睫毛」顏值神逆襲

▲雪納瑞剃完後露出超美長睫毛。（圖／翻攝自Instagram／rspca_northamptonshire）

記者李振慧／綜合報導

英國皇家防止虐待動物協會(RSPCA)分享一隻3歲的迷你雪納瑞，獲救後的蛻變故事。長期遭到忽視的牠，全身毛髮因缺乏照顧而嚴重打結，沒想到工作人員幫忙剃毛與清潔後，才看到牠被隱藏在厚重髒毛下有一雙超美長睫毛，看起來就像戴假睫毛一樣。

自帶逆天睫毛 獲救雪納瑞驚艷全網

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RSPCA近來在社群網站上分享，3歲的迷你雪納瑞Lady，今年4月被動保人員於北安普敦郡(Northamptonshire)救出時，發現牠的毛髮嚴重打結，由於打結的毛幾乎都貼著皮膚，只好緊急進行剃毛清潔等美容工作，另外也為牠進行節育手術、牙科與耳部感染等治療。

令工作人員意外的是，毛髮被剃得非常短的Lady，竟然有一雙又長又濃密的睫毛，看起來就像假睫毛一樣，美麗的樣子在網路上曝光後立刻獲得許多關注，網友留言稱讚「看看那個睫毛，也太美了吧」、「好漂亮的女孩」。

RSPCA犬類福利經理麥卡洛克(Kate McCulloch)對外表示，剃完毛後Lady感覺好多了，也非常開心，毛髮很快就會重新長出來，目前已經準備好尋找新家，「我們相信，只要Lady眨眨眼，就能找到一個美好的家」。