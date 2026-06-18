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橘貓好友失蹤！傷心拉拉天天守門苦等　5天後「神隊友」帶路找回

橘貓好友突然失蹤　拉拉傷心到忘記吃飯「天天守門苦等」背影曝。（圖／翻攝自Instagram／cedarandstonefarm）

▲拉布拉多失去橘貓好友很傷心。（圖／翻攝自Instagram／cedarandstonefarm）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一隻叫做庫柏(Cooper)的8歲拉布拉多犬，和一年前來到家裡的橘貓溫斯頓(Winston)成為好友，2隻動物雖然個性截然不同，卻建立起深厚的友情，所以當溫斯頓突然失蹤時，庫柏便陷入悲傷與失落，每天固定守在家門口好幾個小時，盼望好友再出現。

貓咪不見牠最傷心　汪汪每天獨坐院子癡等

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庫柏和溫斯頓的主人上月在網路上分享，他們養在農場的小貓溫斯頓突然失蹤，全家人非常傷心並且焦急要找回小貓，然而他們發現庫柏從溫斯頓失蹤開始，每天獨自坐在院子中，癡癡地凝視著家門口，似乎在等待溫斯頓回家。

影片中，庫柏的背影看起來既孤獨又悲傷，主人表示，庫柏每天都會待在那裡好幾個小時，有時候甚至難過到連飯都忘記吃。庫柏的憔悴模樣令大量網友心碎，紛紛祝福希望溫斯頓能夠早日回家。

家中犬兄弟立功　示意主人找到失蹤貓

就在大家十分擔心庫柏與溫斯頓時，主人在網路上曝光好消息，失蹤4天的溫斯頓，竟然在第5天早上現身。主人在影片中分享，當天早上家中另一隻狗狗查斯特(Chester)似乎想要告訴他們什麼，示意他們跟過去查看，結果發現又餓又害怕的溫斯頓。

溫斯頓回到家後，庫柏再度露出了笑容，一貓一狗的感情似乎變得比以前更親密。溫馨影片獲得網友留言，「真是太好了，記得幫忙告訴溫斯頓，牠不在的時候庫柏超想牠」、「查斯特值得一個最巨大的小狗杯獎勵」。

關鍵字： 橘貓拉布拉多貓狗CooperWinstonChester

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