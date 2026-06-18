女救受困小烏鴉被全家族感謝　出門天天收鳥群「報恩小禮物」

▲女子救了烏鴉後，時常收到禮物。（圖／示意圖，非新聞事件主角／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大一名女子分享，她在家附近發現一隻烏鴉受困在排水溝，好心幫忙救出後沒想到開啟了一段與鳥群之間的奇妙「友誼」。自從烏鴉獲救後，她開始收到來自獲救烏鴉與其親友們，送來的各式各樣感謝禮物。

女好心幫忙救烏鴉 結下奇妙緣分

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加拿大電視台CTV News報導，居住在加拿大不列顛哥倫比亞省（British Columbia，又稱卑詩省）的女子莉亞(Leah Wilson)，當初在自家附近一個屋頂排水溝中發現一隻小烏鴉受困，剛好當時有消防隊員在附近，便熱心跑去找消防員幫忙。

消防員同意莉亞請求後馬上搬來梯子，順利救出小烏鴉，莉亞後來帶著小烏鴉前去野生動物救援中心尋求治療。她表示，在幫忙小烏鴉送醫時，小烏鴉輕咬著她手指不肯鬆開，令她留下很深的印象，沒想到看似平凡的相遇，會為以後的生活帶來奇妙變化。

小烏鴉康復後野放 女遛狗驚見「報恩禮物」

莉亞表示，小烏鴉傷癒後沒多久就被放生回大自然中，然而某天她在遛狗時，一隻烏鴉突然飛到面前，並丟下一團美麗的羽毛，從那天開始，便時常會有烏鴉飛到她身旁並丟下各種小東西，似乎是在向她表達感謝的禮物。

莉亞表示，她認出其中一隻常來送禮的烏鴉，就是當初獲救的小烏鴉，因為其腳上綁有一個小小的金屬環，是來自當初協助治療的救援機構，現在每當她出門，周圍還是時常可以看到許多友善烏鴉，特別飛過來和她打招呼，讓她覺得非常幸福。