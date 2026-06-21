貓咪睡覺老喜歡窩主人腳邊　專家揭背後超暖原因：是在守護你

▲貓咪睡覺地點，其實透露出你在牠心中的位置。（示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

許多主人都有過類似經驗，睡覺時貓咪喜歡蜷曲在床尾或人類腳邊，表面上看起來貓咪只是想找個舒服的地方休息，然而貓咪行為專家卻指出，這樣的行為其實透露出貓咪對主人愛與依賴。

時常分享貓咪行為與主人關係的帳號@cats.psy，近來在TikTok上發布一段爆紅影片，影片中顯示，貓咪常常喜歡窩在主人腳邊，不只是因為那裡溫暖舒服，裡面還暗藏貓咪「想要守護主人」的甜蜜原因。

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創作者在影片中表示，貓咪選擇睡在主人腳邊，是因為床尾的位置能讓牠們在靠近主人時仍能保持警戒，清楚觀察房間與門口動靜。因此當牠們選擇待在腳邊時，彷彿像在和主人表達「你睡吧，我幫你看著」。

影片曝光後獲得許多貓奴共鳴，許多網友表示，「我家的貓很喜歡坐在我腿中間，那是牠的完美小角落」、「我的家也會這樣」、「我家貓一隻會睡在腳邊，另一隻則會趴在我身上」。

貓咪行為專家盧斯(Kate Luse)接受英國《鏡報》採訪時證實，安全感確實是貓咪選擇睡在床尾的重要原因之一，床尾能幫助牠們更清楚看到整個房間與門口，不過也有貓咪是因為在陪伴主人時不喜歡太親近，想要保有自己的空間才會選擇睡在床尾。另外腳部溫度較高與充滿主人的氣味，同樣也是讓貓咪感到安心，喜歡睡在腳邊的原因。