▲網友準備包水餃，結果貓咪劉彥辰搶先啃起了菜。（圖／Threads@juri_yuu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

Threads一位貓奴原本打算自己包水餃，食材都準備好了就等著開工，沒想到家裡的貓咪「劉彥辰」擅自跑來試吃要做為餡料的高麗菜，還一口接一口啃得津津有味。於是原先的計畫只好全部暫停，等這隻大菜蟲吃完再繼續處理。

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▲於是飼主只好先停工，讓牠吃個夠再繼續。（圖／Threads@juri_yuu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

生菜來者不拒 但蝦子是真愛

飼主表示，這是彥辰貓生第一次嘗試高麗菜，加上菜葉都事先洗過就乾脆放任他吃。每次只要廚房有人在做菜，這隻好奇寶寶就會想辦法溜進來擔任試吃員，「吃過肉吃過魚吃過菜，只吃生的不吃熟的」，其中牠最愛的食物是蝦子，只要媽媽買鮮蝦沙拉堡回家就會想盡辦法「借」一點吃，甚至還因為整尾蝦太大咬不動，需要鏟屎官幫忙事先剪小塊。

▲彥辰：菜菜好吃！（圖／Threads@juri_yuu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看見有人煮飯就會來湊熱鬧順便試吃。（圖／Threads@juri_yuu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

高麗菜獲貓皇認證 網友笑封最萌菜蟲

至於那顆被彥辰認證的高麗菜，後來還是變成了水餃的內餡，味道也大受好評「梨山高麗菜好好吃，讚讚！」。現在11個月的牠經常幹怪事，被身為最大受害者的奴才形容「比起驅蟲更需要驅邪」。許多網友看過影片後，笑說該對這隻菜蟲報緊處理，「你好，我吃一點」、「連貓都懂吃的健康」、「平常菜蟲不行！這隻菜蟲可以」。

▲現在的彥辰還是11個月的年輕小貓，正值愛搞怪的年紀。（圖／Threads@juri_yuu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲正在與棉花棒進行大戰。（圖／Threads@juri_yuu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貼在地板上迷之磨蹭。（圖／Threads@juri_yuu提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）