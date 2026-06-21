路邊見歐告四腳朝天「定格不動」　男急下車救援傻：誤會大了

▲男子發現有狗狗倒在路邊。（圖／翻攝自TikTok／@maaatias182）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷當地小鎮一隻叫做莫西利亞(Morcilla)的可愛黑狗，平時常出現在街上市場閒逛，宛如當地社區萌寵，許多人看到牠都喜歡上前摸摸或是提供食物，然而一名男子分享開車經過時，看到莫西利亞突然倒在地上完全不動，眼前狀況把他嚇了一大跳。

事件發生在阿根廷科爾多瓦省的拉古納拉爾加小鎮(Laguna Larga)，居住在當地的男網友@maaatias182分享，某天他開車經過市場附近時，突然看到莫西利亞四腳朝天倒在人行道上完全不動，讓他擔心狗狗可能出事趕緊下車。

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男子下車後立即朝莫西利亞的方向跑過去，只見吃得胖嘟嘟的莫西利亞依然躺在地上，正當他靠近想要確認是否還有呼吸時，原本不動的莫西利亞突然醒來，一臉疑惑地看著他還露出傻笑，才發現是一場誤會，狗狗只是躺在地上享受日光浴。

男子烏龍救狗的影片曝光後爆紅，獲得8百多萬點閱，雖然結果是會錯意，狗狗只是單純躺在路邊打瞌睡，他還是很開心自己當時選擇停下來查看狗狗，溫暖行徑也獲得許多網友稱讚。