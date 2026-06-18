大雨一直下！台北動物園爬蟲館天花板塌了　大貓熊館外泥流狂瀉

▲受大雨影響，園區內多處出現積淹水情形，甚至造成館舍滲漏與設備受損。（台北市立動物園提供）

圖文／鏡週刊

受到鋒面及午後強對流影響，雙北地區連日降下大雨，台北市立動物園也難逃大雨侵襲。園方表示，園區內多處出現積淹水情形，甚至造成館舍滲漏與設備受損，其中，大貓熊館外出現滾滾泥水，兩棲爬蟲動物館也因館內天花板受潮坍塌，已緊急暫停開放進行修復，所幸館內動物均未受到影響。

台北市立動物園昨（17日）晚間透過臉書發布公告指出，為維護參觀安全及場館環境品質，兩棲爬蟲動物館自今起暫停開放，後續將視修復進度決定是否延長封館時間。此外，教育中心地下一樓閱覽室及「象足跡、象前進」特展，也因地下空間遭雨水滲漏影響，自6月18日起至7月1日暫停開放。

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園方說明，近期連續豪雨導致園區多處出現積水情況，部分雨水更滲入教育中心地下樓層，而爬蟲館館內天花板則因長時間受潮而發生塌陷。工作人員已投入排水、清潔及修繕作業，希望盡快恢復場館正常運作。

雖然館舍受損情況不輕，但園方強調，館內飼養的烏龜、蛇類及其他動物均未受到波及，健康狀況良好，請民眾無須擔心。

同樣受害的還有大貓熊館，大雨讓館外出現滾滾泥流，據稱也淹到館內，網路上有人形容這是「木柵熱帶雨林」，引來大批網友笑稱「為什麼你的木柵動物園比較好玩」「為啥一樣的票，你得有野外冒險模式」，後來則民眾出面說明，台北動物園排水設施很厲害，雨小點馬上就消退。



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