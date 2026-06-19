這表情太有戲！虎斑貓四腳朝天摔出藝術感　網友笑：羅浮宮該收藏

▲這隻小虎斑在戶外摔倒，意外被拍下。（圖／翻攝自X／@maid_Pelori，下同）

圖文／鏡週刊

新迷因誕生！近日一名日本網友「ぺろり（@maid_Pelori）」在X上發文，表示自己收到奶奶傳來的LINE訊息，原本只是一場單純的風景紀錄，卻因為畫面意外捕捉到「貓咪跌倒瞬間」，照片更讓網友笑翻。

奶奶原本想拍花 結果捕捉到「懷疑貓生」現場

該名網友在網路上曬出與奶奶的對話紀錄，奶奶原本只是在森林中散步，打算拍攝幾張漂亮的風景照，沒想到在查看照片時，才發現畫面正中央出現了「驚喜」。她幽默地傳訊息給孫子：「本來想拍花，結果不小心拍到了一個又有趣又可愛的傢伙。」

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點開照片一看，主角並非花草，而是一隻虎斑貓。這隻貓咪不知為何以「四腳朝天」的姿勢躺在泥地上，四肢張開成大字形，表情更是一臉茫然，直盯著天空發呆，彷彿剛經歷了什麼人生（或貓生）的重大震撼，整張照片的荒謬感與喜劇效果爆棚。

網友創意大爆發 貓咪搖身一變成「新晉迷因王」

這張毫無防備的摔倒照曝光後，迅速擄獲大批網友的心。不少人被貓咪那完美的「大字型躺姿」逗樂，紛紛表示：「這簡直是真人版（貓版）的摔倒顏文字！」「這眼神太有戲了，看了三次笑三次」。更有網友直言，這張照片的藝術感與張力，「就算現在放進羅浮宮展出也不會有違和感」。



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