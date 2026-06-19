女擔心浪貓屋頂生孩難救援　貓媽秒懂善意「自己叼娃」搬進後院

▲流浪貓主動把孩子搬進女子家中。（圖／翻攝自Instagram／picklesfosters）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯一名女子分享，某天發現一隻常出現在社區中的流浪貓，在鄰居家屋頂上生下一窩小貓，擔心小貓生活在屋頂上可能會不安全的她，與鄰居正焦急地想把小貓轉移到院子中時，沒想到貓媽秒懂他們的苦心，竟然卸下心防，帶著小貓到院中接受安置。

屋頂生一窩小貓 貓媽主動叼寶寶求安置

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在洛杉磯當地長期照顧流浪動物的女子凱特(Kate)分享，過去一年來她一直默默關注社區中一隻叫做The Mayor的流浪貓，The Mayor平時十分警戒人類，所以她一直以為The Mayor是公貓，沒想到某天發現The Mayor竟然在鄰居家屋頂生下一窩小貓。

凱特表示，鄰居很擔心The Mayor與小貓們的安全，想安置但又不知道該怎麼辦，所以向她尋求幫助，正當2人還在煩惱要怎麼靠近小貓們時，沒想到貓媽也有同樣想法，主動把小貓從屋頂叼到他們的院子中。

影片中可看到，The Mayor口中叼著孩子，緩緩從遠處走過來，最後跳到凱特圍牆上，正在自行搬運孩子到後院。影片獲得網友留言，「天啊，貓媽帶著孩子還能跳得那麼高」、「希望貓媽和孩子們都能獲得收養」。

凱特表示，The Mayor和小貓們後來都在她家後院安置下來，小貓們都非常健康，目前她正準備幫這些貓咪們做節育手術，鄰居由於長期幫忙餵養The Mayor，已經培養出感情有計畫收養，之後將會幫小貓們尋找適合的領養家庭。