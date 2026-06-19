天生盲聾差點安樂死　失明汪「努力追手足玩耍」600萬網看哭

▲狗狗樂觀又積極的精神令人感動。（圖／翻攝自TikTok／@wrenspov）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻叫做Wren的臘腸犬雖然天生失明，但當寄養家庭的兄弟姊妹來訪時，即使看不清楚四周情況，仍努力跟上其他手足的腳步，試圖加入玩耍行列的模樣令人覺得可愛又心疼。

看不到也努力跟上 失明汪不放棄做快樂小狗

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狗狗的主人在網路上分享，身為雙斑臘腸犬(Double dapple)的Wren由於先天基因缺陷，導致牠雙目失明，聽力也有一些障礙。這種品種的狗雖然因為其特殊花色、清澈藍眼睛而聞名，但也因為配種方式容易出現極高的基因缺陷，已被許多正規犬舍嚴格禁止繁殖。

原本被列入安樂死名單中的Wren，在主人出手下才免於被安樂死的命運。Wren雖然雙眼失明，但沒有讓牠對生活失去熱情，從飼主分享影片中可看到，當狗狗手足們來訪時，Wren也開心搖著尾巴，憑著感覺努力朝同伴們所在的方向奔去，即使其他狗狗突然改變方向被撞到，牠也毫不在意，立即轉身繼續嘗試跟上大家。

Wren努力的模樣獲得600多萬點閱，讓許多網友表示，雖然看到Wren的樣子有點心疼，但又忍不住被牠不放棄的精神打動，「請幫我給牠一個大大的抱抱」、「你做得太棒了，寶貝」、「即使看不到周圍，狗狗的尾巴還是不停搖著，即使失明，牠們依然健康有活力」、「牠的勇敢讓人忍不住落淚」。