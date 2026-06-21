上班前「黏TT黑貓」十八相送！　N次掰掰還是出不了門

▲黑啾發現媽媽要出門，一直撒嬌討摸摸。（圖／Threads@yuen__1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／採訪報導

3歲的黑貓「黑啾」是隻話很多的撒嬌怪。這天鏟屎官準備出門上班，被牠一路喵喵叫攔截，就算媽咪已經跟牠說過N次掰掰，還是緊跟到門口邊吶喊邊討拍屁屁，這種幸福的煩惱每次都讓她捨不得出門，「寶貝，我要去上班你才有飯飯吃呀」。

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▲一路尾隨送到門口，媽媽說了很多次掰掰還是出不了門。（圖／Threads@yuen__1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不懂媽咪要上班 但懂把握撒嬌時間

黑啾媽媽與《ETtoday寵物雲》分享，黑啾的本名其實叫「黑狗貓」。牠的小腦袋中並沒有媽媽要「上班」的概念，但非常清楚如何把握每一次塞奶、要摸摸的時間。每當鏟屎官起床或是開始走動，牠就會立刻跑過來找人講話，「可能根本不知道我要出門」，由於家裡共有7隻貓，因此她每次出門前都會預留10分鐘說再見，順便點名確認大家都有在家。

▲是三歲小男生，本名叫黑狗貓但媽媽常叫牠黑啾。（圖／Threads@yuen__1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲非常愛說話，經常對奴才喵喵叫。（圖／Threads@yuen__1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有沒有被纏到遲到？

儘管黑啾非常黏人，但飼主一直都有注意時間，從來沒有因為貓咪們的阻攔而遲到過。然而相較於出門時的十八相送，等她下班回家時貓咪們通常都在睡覺，跟白天時的熱情完全不同。許多網友也表示黑啾的阻攔真是個甜蜜的負擔，「這麼撒嬌怎麼捨得」、「吸好吸滿才去上班」、「牠怕妳打獵完消失啦」。

▲每次出門前都會留時間跟貓咪說再見，至今不曾遲到過。（圖／Threads@yuen__1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲但回到家貓咪們通常都睡死了。（圖／Threads@yuen__1026提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）