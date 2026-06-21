收容所狗阿嬤苦尋「汪生歸宿」！　從不肯吃飼料到超會撒嬌

▲黑狗「阿嬤」曾在外面流浪，被臺北市動物保護處收容，現在需要一個永遠愛牠的家。（圖／臺北市動物保護處提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

高齡黑狗「阿嬤」曾在臺北市街頭依靠討食求生，由於身形消瘦、肋骨明顯，被民眾通報後送往臺北市動物之家收容。幸好經過獸醫師與照護團隊調養，整體健康狀況逐步穩定，個性溫和的牠正在尋找一個適合的收養家庭，期盼未來展開全新狗生。

拒吃飼料超有個性 如今變成愛撒嬌跟班

由於曾在街頭流浪，阿嬤剛進入收容所時只願意接受人類食物，對犬用飼料及罐頭的興趣完全是零，甚至一度拒絕吃飯。後來經過獸醫師的細心評估及循序調整下，才逐漸適應狗狗專用的食物，經過好幾個月的細心照顧與營養補充，雖然依然保持著高齡犬的纖細體型，但整體健康狀況已經大有改善，不只喜歡找人撒嬌討摸摸，出門散步還會乖乖的跟在腳邊。

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▲阿嬤外出時總是穩定的跟隨在工作人員身邊。（圖／臺北市動物保護處提供）

熟齡毛孩更懂珍惜陪伴 盼阿嬤早日等到幸福

動保處也說明，高齡犬貓雖然沒有小貓小狗的活潑好動，但經過歲月洗禮的牠們更懂得珍惜與飼主相處的時光。為了降低認養負擔，臺北市動物之家也提供多項福利，包括認養半年內免費傳染病篩檢、1年份多價混合疫苗注射、終身狂犬病疫苗注射及絕育補助等服務等等。7歲以上高齡犬貓還可享定期健檢、疫苗與預防藥物等加碼照護，盼為阿嬤找到溫暖的家。

▲總是安靜地等人來陪伴的阿嬤。（圖／臺北市動物保護處提供）