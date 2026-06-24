偶有坐下！臘腸腳短被誤會　心急蹬腿委屈到快哭出來

▲飼主誤會Cooper還沒坐下，牠急到快哭了。（圖／Threads@cooper_dogggggg提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者賈沐蓉／採訪報導

4歲的臘腸犬「Cooper」坐下要跟媽媽討零食，結果因為天生的「低底盤」與視角問題，一直被主人誤會沒有乖乖坐好。有苦說不出的Cooper一直努力蹬腿暗示，結果媽媽還是沒get到牠的意思，聲音委屈到快哭出來了。

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▲因為腿短加上角度問題，導致媽媽不小心看錯。（圖／Threads@cooper_dogggggg提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

低底盤導致的誤會 坐好卻一直被忽略

影片中的Cooper乖巧地屁股著地，眉頭緊皺發出著急的嚶嚶叫，彷彿在努力告訴媽媽自己有乖乖坐好。Cooper的飼主與《ETtoday寵物雲》分享，平常自己通常用蹲著或站著的視角叫愛犬坐下，但這次在桌上一人一狗的視線幾乎平行才導致誤會，「完全看不到牠的屁股有坐下」，最後當然也趕快補發好幾塊零食給牠當賠禮。

▲平時是隻感情很細膩，愛哭的敏感小狗。（圖／Threads@cooper_dogggggg提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲幫家人拿筷子的英姿。（圖／Threads@cooper_dogggggg提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

短腿鬧出笑話一籮筐 連推銷零食都吃虧

實際上，Cooper因短腿引發的笑料還不只一樁，曾經半夜偷偷把廚房的哈密瓜咬回房間，跟媽媽去寵物用品店「打工」叼著零食推銷，卻因為海拔過低被客人直接忽略。身為高敏感小狗的牠還是個愛哭鬼，只要一沒人理就會用哭聲情勒大家。這場烏龍曝光後，許多網友也表示這不是Cooper的錯，「覺得牠在講坐好了啊」、「急到就快說人話了」。

▲半夜偷哈密瓜被抓包。（圖／Threads@cooper_dogggggg提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）