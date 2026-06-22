獼猴寶寶被「一萬塊」非法買賣！　嫌犯查異狀還載妻小逃逸

▲桃園市一名簡姓男子在網路上非法販售台灣獼猴寶寶。（圖／翻攝自社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會）

記者賈沐蓉／綜合報導

端午節連假期間，桃園市某名簡姓男子在網路上以一隻新台幣1萬元的價格，非法販售台灣獼猴寶寶。新竹縣流浪動物珍愛協會隨即與當地議員與員警聯手，假裝要購買吸引賣家現身，目前幼猴已被順利救出，未來將委託給六福村協助照護與安置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲動保團體與警方合作，偽裝成買家吸引該名男子現身。（圖／翻攝自社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會）

自稱菜園撿到想賣出 交易途中心虛逃逸

簡姓男子供稱，自己是菜園裡抓到這隻幼猴，並聲稱牠是被母猴遺棄，因為覺得可愛所以才企圖當成寵物販售。當天他載著妻小前往竹北市舊家樂福附近準備交易，卻在面交前察覺情況有異，於是佯稱車輛故障，隨後突然踩油門加速逃逸。現場警方與志工立即展開追趕，最終在中正國小附近成功攔截車輛，順利救回這隻年幼的獼猴寶寶。

▲被順利救援的幼猴，正在專心大口喝奶。（圖／翻攝自社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會）

野生動物不是寵物 違法飼養最高可罰30萬元

經過初步觀察，目前這隻小獼猴才剛滿月，仍處於需要人工餵奶的階段，未來將由六福村接手照護與安置。警方訊後已將全案移送保七總隊偵辦，並依《野生動物保育法》及《動物保護法》進一步究辦。雖然台灣獼猴目前已由保育類調整為一般野生動物，但農業部仍禁止私養與輸入，若私自獵捕、飼養或販售更會面臨最高30萬元罰鍰。

▲未來將轉由六福村協助照顧。（圖／翻攝自社團法人新竹縣流浪動物珍愛協會）