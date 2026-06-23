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英相辭職！19歲「首席捕鼠大臣」賴瑞貓穩如泰山　將迎第7任首相

▲▼ 「英國第一貓」賴瑞（Larry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲19歲的賴瑞是英國首相官邸「首席捕鼠大臣」，已在唐寧街服務超過15年。（圖／達志影像／美聯社）

圖文／鏡週刊

英國首相施凱爾（Keir Starmer）22日宣布請辭首相和工黨領袖職務，代表英國在短短10年內即將迎來第7位首相。不過，在唐寧街10號的「首席捕鼠大臣」——19歲的虎斑貓「賴瑞」（Larry the Cat）完全不受政局影響，牠依然悠閒在黑色大門前散步，準備迎來自己任內的第7位首相，無疑是英國政壇最穩定的存在。

15年送走6任首相？　唐寧街最資深住戶是牠？

施凱爾宣布請辭後，賴瑞的非官方X帳號「@Number10cat」諷刺發文，還點名有望接任下一任首相的安迪伯納姆（Andy Burnham）寫道：「我已批准施凱爾辭去我的『首席僕人』職務，並找來安迪伯納姆，要他先報告一下打算一天餵我幾餐。」

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英相辭職！19歲「首席捕鼠大臣」賴瑞貓穩如泰山　將迎第7任首相

▲施凱爾請辭後，賴瑞的非官方X帳號發文，戲稱已批准「首席僕人」施凱爾辭職，並要求可能接任首相的安迪伯納姆先說明一天要餵牠幾餐。（圖／翻攝自X／@Number10cat）

賴瑞在2007年出生，2011年2月被時任首相卡麥隆（David Cameron）從倫敦的動物收容機構「巴特西貓狗之家」（Battersea Dogs & Cats Home）帶進唐寧街，正式授予牠「首席捕鼠大臣」頭銜，顧名思義就是希望牠解決唐寧街的老鼠問題。

賴瑞入住唐寧街15年來，已經歷卡麥隆、梅伊（Theresa May）、強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）、蘇納克（Rishi Sunak）和施凱爾（Keir Starmer）6位首相，地位穩如泰山。每當有美國總統、歐盟官員到訪英國時，人們經常能在唐寧街門口看到賴瑞的身影。

賴瑞的開銷由唐寧街工作人員自願資助，不花納稅人一毛錢。今年2月牠慶祝就職15週年，4月時以19歲「高齡」之姿，依然抓到老鼠，證明自己還是很敬業。

民調支持度輾壓首相？　網喊：讓賴瑞直接上台？

英國《BBC》在賴瑞就職15週年時製作特別專題，指這隻虎斑貓已經是唐寧街的一部分，就跟黑色大門一樣經典。施凱爾在當首相任內，與家人帶自家貓咪「喬喬」（Jojo）和「小王子」（Prince）入住官邸，也得先過賴瑞這關，徵求這位「老住戶」的同意。

2024年Ipsos（益普索）民調顯示，賴瑞的正面評價高達44%，高於當時的蘇納克（22%）和施凱爾（34%），比政治人物更受歡迎。

在施凱爾辭職消息傳出後，國際媒體紛紛將焦點轉向賴瑞。許多網友湧入賴瑞的X帳號留言：「讓賴瑞當首相吧，反正不可能做得更糟了」「政客來來去去，只有賴瑞永遠在」「讓貓貓當首相」「賴瑞不在乎誰當首相，牠只想要個能幹的開罐器」。

《華盛頓郵報》報導：「在一個首相似乎每隔幾年就換人的國家，賴瑞始終屹立不搖。」文章直言：「或許賴瑞該直接當掌門人，保管唐寧街的鑰匙。」

施凱爾請辭後，將以「看守首相」身分留任到9月前新首相選出。儘管政壇風起雲湧，賴瑞卻繼續在唐寧街門口「視察」，許多英國民眾當牠是政治風暴中的定心丸，象徵「有些東西永遠不會變」。


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關鍵字： 鏡週刊賴瑞英國Larry the Cat

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