ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

不打算養「只是隨便看看」　男秒對收容所小貓動情：比照片還可愛

不打算養「只是上網看看」　男秒對收容所小貓動情：比照片還可愛。（圖／翻攝自Reddit）

▲男子隨便上網看看，卻讓自己陷入為難情況。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子分享，他原本只是想要「隨便看看」動物收容所網站頁面，沒有打算要養，結果卻對一隻小黑貓一見鍾情，當下立即驅車前往收容所探望，沒想到實際見到面後，發現小貓比照片上還要可愛，理智與情感兩邊拉扯，讓他非常為難。

見到小貓秒愛上　男陷入天人交戰

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名男網友在國外論壇Reddit上表示，最近才剛離開一份工作的他，目前經濟狀況不穩定，未來一年內也有可能搬家，且家中已經養了一隻5歲貓咪，因此認為現在的自己不適合再養貓，然而當他好奇查閱收容所網站時，卻愛上了一隻小黑貓。

I have made the mistake of "casually looking at the shelter website". Saw this, drove there, only to find her to be even cuter in person
by u/Pommes_Peter in blackcats

男子崩潰表示，「我知道我真的不該再養貓，可是牠真的好可愛好乖，親自見到面比照片上還要可愛」，因此陷入天人交戰。貼文曝光後，許多網友留言為男子打氣，「牠太可愛了，快點收養牠」、「我就是這樣收養我的貓咪的，看到頁面後就飛奔到收容所，結果牠們都非常棒」。

原PO在文中表示，要收養這隻小黑貓，會有許多挑戰要去面對，包含改善財務狀況，與如何讓家中2隻貓和平相處，幸好2貓雖然沒有很喜歡彼此，但都會選擇避開而非主動攻擊，讓他相信只要給予更多時間，2隻貓能有機會慢慢建立感情。

雖然網友們對於原PO的決定都給予鼓勵，不過原PO後來在留言中更新後續，難過表示，由於現實情況的種種考量，最後讓他只能沉痛地放棄收養一事，不過收容所人員告訴他，已經有其他人對這隻小貓有興趣，相信小貓很快就能夠找到新家。

關鍵字： 養貓動物收容所小黑貓貓咪寵物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【精神恍惚】氣象署技士爆毒駕！　博愛特區逆向騎車搜出安非他命

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

女散步想到逝世犬淚崩　突出現「同款陌生汪」安慰：牠一直都在

橘貓好友失蹤！傷心拉拉天天守門苦等　5天後「神隊友」帶路找回

女擔心浪貓屋頂生孩難救援　貓媽秒懂善意「自己叼娃」搬進後院

貓咪睡覺老喜歡窩主人腳邊　專家揭背後超暖原因：是在守護你

路邊見歐告四腳朝天「定格不動」　男急下車救援傻：誤會大了

橘貓好友失蹤！傷心拉拉天天守門苦等　5天後「神隊友」帶路找回

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

獨角仙都被抓走！大坑9號步道現痛心警示牌　蟲類部落連帶消失　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅　月收入竟超越主人

剛痛失12歲愛犬　男在家抬頭一看「6貓突降落在天窗」全打包收編

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

獼猴揹小猴熟練掀機車坐墊！咬破寶特瓶喝水解渴

獨留歐告在家「哭成淚汪」　委屈狂抓門像世界末日來臨

賓士貓手癢把碗慢慢推下桌　碗碎掉自己還嚇一跳

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

「不太黑聯盟」黑貓爺爺的靈魂告白　用照片傳遞回憶密碼

市場驚見「保育類大盜」做案！　偷整塊偷豬肉還飛走外帶

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

梅西被全隊拋上天空！　阿根廷逆轉埃及後瘋狂慶祝

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

埃及前鋒哭了！怒控裁判是「暴君」偏袒：那就恭喜阿根廷奪冠

連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

世界盃第3000球誕生！費南德斯補時絕殺寫歷史

水科技驅動產業轉型、國際水週10月14日登場　現已開放登記參觀

寵物動物熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

讀者迴響

熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

大雨一直下！動物園爬蟲館天花板塌　泥流狂瀉

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面