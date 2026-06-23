不打算養「只是隨便看看」　男秒對收容所小貓動情：比照片還可愛

▲男子隨便上網看看，卻讓自己陷入為難情況。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子分享，他原本只是想要「隨便看看」動物收容所網站頁面，沒有打算要養，結果卻對一隻小黑貓一見鍾情，當下立即驅車前往收容所探望，沒想到實際見到面後，發現小貓比照片上還要可愛，理智與情感兩邊拉扯，讓他非常為難。

見到小貓秒愛上 男陷入天人交戰

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這名男網友在國外論壇Reddit上表示，最近才剛離開一份工作的他，目前經濟狀況不穩定，未來一年內也有可能搬家，且家中已經養了一隻5歲貓咪，因此認為現在的自己不適合再養貓，然而當他好奇查閱收容所網站時，卻愛上了一隻小黑貓。

男子崩潰表示，「我知道我真的不該再養貓，可是牠真的好可愛好乖，親自見到面比照片上還要可愛」，因此陷入天人交戰。貼文曝光後，許多網友留言為男子打氣，「牠太可愛了，快點收養牠」、「我就是這樣收養我的貓咪的，看到頁面後就飛奔到收容所，結果牠們都非常棒」。

原PO在文中表示，要收養這隻小黑貓，會有許多挑戰要去面對，包含改善財務狀況，與如何讓家中2隻貓和平相處，幸好2貓雖然沒有很喜歡彼此，但都會選擇避開而非主動攻擊，讓他相信只要給予更多時間，2隻貓能有機會慢慢建立感情。

雖然網友們對於原PO的決定都給予鼓勵，不過原PO後來在留言中更新後續，難過表示，由於現實情況的種種考量，最後讓他只能沉痛地放棄收養一事，不過收容所人員告訴他，已經有其他人對這隻小貓有興趣，相信小貓很快就能夠找到新家。