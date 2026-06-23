明明自己也超怕　伯恩山犬「堅持陪馬麻看牙醫」聽一句話才安心





▲狗狗努力克服緊張，只為守護主人。（圖／翻攝自Instagram／ritchiethepyr）

記者李振慧／綜合報導

狗狗不但對主人忠心耿耿，還總是能在第一時間察覺主人的情緒與狀況。一名女飼主在社群平台上分享，她去看牙醫時，所養的伯恩山犬里奇(Ritchie)一直守候在身邊寸步不離，神情滿是對主人的擔憂，貼心反應感動大批網友。

比當事人還緊張 狗狗全程緊盯主人看牙醫

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IG帳號@ritchiethepyr日前分享短片，記錄下所養寵物犬里奇全程溫馨守護主人看牙醫。畫面中顯示，當主人躺在診療椅上接受治療時，里奇似乎察覺主人正在面臨緊張情況，所以決定一直待在主人身旁，無論怎樣都不願意離開。

里奇在影片中不時緊盯著主人，神情充滿了擔憂，彷彿想確認主人是否安好，直到聽到牙醫說「弄好囉」，一直很緊張的里奇才終於鬆了一口氣，能夠安心趴在地上。

主人表示，她發現里奇進到診療室時其實很緊張，所以一直叫里奇和家中另外一隻狗狗一起待在外面等待就好，但是里奇卻不願意離開她，她才理解到，對於里奇來說，保護她比克服自己的緊張更重要。

影片曝光後迅速獲得大量關注，許多網友分享，「牠真是個守護者，里奇，你太棒了」、「真是個乖小孩」、「我也好希望有隻狗狗能陪我去看牙醫」。