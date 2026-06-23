幫瀕危魚池琴蛙嚴選新家　林業署、生多所、台北動物園拓殖野放

▲魚池琴蛙。（圖／生物多樣性研究所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

全世界僅分布於南投縣魚池鄉的「魚池琴蛙」屬瀕危野生動物，林業保育署南投分署因此進行潛在棲地的盤點與調查，為魚池琴蛙於現存原生棲地之外嚴選、開闢其他合適的新家園，本月初在魚池鄉展開拓殖野放行動，全力守護這群珍稀生態至寶。

南投分署說明，魚池琴蛙在臺灣僅有分布在魚池鄉的兩個族群，總分布面積只有微小的0.0147平方公里，由於具有特殊築巢習性，且對泥地環境有高度偏好，導致其活動範圍被極度侷限，一旦面臨極端氣候、火災或無法阻擋的開發案等突發威脅，恐在短時間內全數滅絕，目前被《2024臺灣兩棲類紅皮書名錄》評估為極危等級，亦是《野生動物保育法》公告的「珍貴稀有保育類野生動物」。

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▲魚池琴蛙挖洞築巢。

南投分署表示，本次保育行動與生物多樣性研究所合作，由研究人員依據魚池琴蛙的生殖特性，歸納出其適宜的環境條件（包含山谷地形、溪流源頭、具伏流水、冬季可維持積水、以及土壤性質偏向紅化黃壤等特徵），並在魚池鄉境內共70處潛在樣點中，進行嚴格的勘查與評估，經跨單位共同會勘與環境監測後，確認環境適合魚池琴蛙棲息，才會在該區域進行野放。

▲▼6月2日於魚池鄉展開拓殖野放行動。

本次野放的種源則來自於保育團隊在前幾年秋末，於魚池鄉野外所搶救因天候乾涸而面臨死亡風險的蝌蚪，獲救個體後續送往臺北市立動物園，透過人工圈養繁殖、成功增加個體數量，等到長大後再帶往新棲地進行野放；生多所隨後也將連續數年進行族群監測與滾動式修正，以確認魚池琴蛙在野外的適應狀況。

南投分署表示，魚池琴蛙的移地保育計畫不只涉及生態學及保育生物學的知識，更有賴於和生多所、臺北市立動物園、台電明潭發電廠等土地管理單位跨界緊密合作落實，搭配科學化的監測及棲地管理，希望能逐步增加魚池琴蛙的族群數量與生存韌性。