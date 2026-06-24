狗狗每天吃完晚餐「突然叼空碗出門」　主人跟蹤笑：找阿嬤加菜





▲主人發現狗狗叼著碗跑出門真相。（圖／翻攝自TikTok／@stephsworld76）

記者李振慧／綜合報導

對許多狗狗來說美食永遠沒有吃飽的時候，國外一隻叫做Buckwheat的狗狗每天吃過晚餐後，總是會叼著自己的飯碗出門，引發主人好奇，某天試著跟蹤發現，愛吃的牠竟然是叼著飯碗跑到隔壁阿嬤家，成功幫自己爭取到第二份晚餐。

偷偷跟在屁股後破案 主人驚見狗狗「直奔公婆家」

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飼主史蒂芬妮(Stephanie)在網路上分享，自從幾年前搬到公婆家隔壁後，她開始發現Buckwheat出現一個奇怪習慣，每次吃完飯後，總會叼著吃得乾乾淨淨的飯碗跑出去。

史蒂芬妮原本沒有很在意寵物犬的行為，然而時間久了引發好奇，某天偷偷跟在Buckwheat身後，才發現愛犬竟然一路跑到公婆家，找疼愛牠的阿公阿嬤幫忙加菜。

史蒂芬妮透露，婆婆是家中最疼愛Buckwheat的人，即使婆婆去世後公公仍然維持這個習慣，只要看到狗狗叼著碗出現，一定會提供牠額外的食物。可愛影片獲得上萬網友留言，「狗狗走路的樣子超級有自信，看得出來牠已經這樣做好幾次了」、「真是個聰明的孩子」、「牠這樣來回走動，也有助消耗卡路里」。