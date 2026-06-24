32度高溫遺棄戶外籠　6個月大汪見志工靠近「秒伸掌保護貓同伴」

▲狗狗看到陌生人靠近，立刻警戒保護貓咪。（圖／翻攝自Instagram／hamiltonhumane）

記者李振慧／綜合報導

美國印第安那州一間動物收容所人員，近來發現一對遭到遺棄的貓狗組合，2隻小動物被棄置在高溫的停車場戶外，然而當工作人員靠近時，狗狗竟然立刻伸掌護著身旁貓咪，溫暖畫面令許多網友感動。

頂三十度高溫 貓狗被丟停車場差點熱死

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於印第安那州費舍爾市的動物收容中心Humane Society for Hamilton County分享，工作人員近來早上前往收容所上班時，發現一對貓狗被關籠遺棄在戶外停車場，分別是6個月大的狗狗鮑里斯(Boris)與2歲貓咪詹金斯(Jenkins)。

工作人員表示，由於季節進入夏季，當天溫度已達華氏80多度（約攝氏27至32度），且停車場完全沒有任何遮蔽物，也沒有飲水，2隻小動物不曉得已經被留在室外幾個小時，擔心若沒有被及時發現，很有可能會有生命危險。

收容所立即把2隻小動物帶進室內安置，從分享照片中可看到，才6個月大的鮑里斯一直守護在詹金斯身旁，當工作人員靠近時，還伸掌護著詹金斯，給予同伴保護和安慰。

鮑里斯溫暖保護貓咪的照片曝光後獲得許多回響，網友留言，「真希望牠們倆一起被收養」、「怎麼有人能這樣對待動物」。收容所表示，鮑里斯很快就獲得新家收養，而等待較長的詹金斯近來也傳出好消息，也找到屬於自己的幸福家庭。