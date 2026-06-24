2個月大汪墜3層樓深溝受困　動保員「垂梯救援」搖尾討摸超親人

▲土城區大排水溝內發現一隻小黑狗受困。（圖／新北市動保處提供）

記者李振慧／綜合報導

新北市土城區日前發生一起驚險的動物受困意外。新北市政府動物保護防疫處接獲民眾通報，指稱中央路三段281巷旁的大排水溝內，有一隻年幼的狗狗不慎跌落。動保員火速趕赴現場後，發現該大排水溝深度高達2至3層樓，地形陡峭且救援難度高。經現場嚴密評估，動保員決定架設長鋁梯驚險垂降至溝底，最終順利將幼犬平安救回地面，成功化解危機。

發現小黑狗意外墜深溝 好心女子立即幫忙通報

[廣告]請繼續往下閱讀...

通報人葉小姐表示，當天行經該處時，注意到一隻黑色小幼犬躲在大排旁的機車底下，由於當時有要事要處理，原本打算辦完事再折返，幫忙將小狗送往動物之家安置，不料回到現場時小狗已消失，仔細沿著周邊搜尋，赫然發現幼犬失足掉落至深達數公尺的大排水溝底部，立刻撥打電話向動保處求救。

▲小狗受困於深溝底處，目測約有2至3層樓高。（圖／新北市動保處提供）

動保員抵達後確認周邊沒有常規通行路徑，隨即選定安全位置架設長鋁梯，小心翼翼地深入溝底展開搜救，所幸小黑狗除驚嚇外並無大礙，在動保員的溫柔安撫下乖巧配合，順利脫困，小黑狗隨後被送往中和動物之家接受全面健檢。

動保員出動救援 小黑狗親人討喜等待收養

獸醫師評估，這隻幼犬約2個月大，雖然從高處跌落，但檢查後確認沒有任何骨折或外傷，精神與身體狀況皆相當良好。令人窩心的是，小狗一到安置環境就展現出極度溫馴親人的反差萌，見到人還會主動搖尾巴靠近「討摸摸」，十分討人喜歡。目前已完成基礎醫療照護，正在中和動物之家等待有緣人給牠一個溫暖的家。

▲小狗在接受治療後已無大礙，正在中和動物之家等待有緣人。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處補充指出，新北市每年接獲的動物救援案件高達約1萬件，其中像這類發生在水圳、大排，需要專業攀爬或涉水的特殊地形救援，每年平均就有50件。為了提升第一線同仁的應變能力，動保處每年都會定期辦理高空及特殊地形動物救援教育訓練，強化繩索操作、垂降與風險評估等技能。

動保處也特別呼籲，民眾若發現犬貓等動物受困，可撥打24小時動物救援專線1959或02-2959-6353通報；面對深溝、邊坡等危險地形，切勿冒險自行下溝救援，應交由專業人員處理，共同守護自身與動物的生命安全。