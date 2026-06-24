教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手

▲網友帶狗狗一起去上課，可愛到被老師直接拐走。（圖／Threads@bb.bichons_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

毛毛同學來報到！比熊姐弟「貝果」、「巴卡」跟著飼主Ashely一起去大學上課，兩隻毛小孩一進教室就成為全場焦點，就連負責上課的教授也被牠們萌到融化，課還沒講多少就直接拐走，抱到講台前當起了小小助教。

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▲教授把牠抱在懷裡愛不釋手，連看報告時也要摸。（圖／Threads@bb.bichons_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

教授親自抱上講台 比熊秒升格小助教

影片中，只見教授開心的將巴卡抱在懷裡，行走時還細心的托住牠的屁屁，臉上掛著難以掩蓋的燦爛笑容，「我這輩子從來沒有這樣抱過！」。突然被強制「徵召」的巴卡也十分配合，乖乖的窩在教授臂彎裡，看起來就像一團特大號白色棉花糖，一臉困惑似乎還搞不太清楚發生什麼事，至於老師則早已被毛茸茸收服，邊看報告還愛不釋手的繼續摸狗。

▲巴卡被摸得很開心。（圖／Threads@bb.bichons_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

端午連假還念念不忘

事後飼主將這段有趣的影片上傳至Threads，許多網友也笑說教授的注意力已經全被狗狗吸走，「師生相處融洽」、「老師：這位同學我先沒收一下」、「哪裡上課可以有這麼可愛的助教」。老師本人還親自留言，笑說自己端午連假每天都對狗狗們念念不忘，「請問可以請小狗來上研究所嗎？」

▲雖然被陌生人抱，但全程都很Chill。（圖／Threads@bb.bichons_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）