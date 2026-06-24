主人熬夜瘋看世足賽　貼心汪催上床睡覺超困惑：怎麼還不進來

▲許多主人為了看世足賽，意外影響到寵物作息。（圖／翻攝自Instagram／goodboy.berlin）

記者李振慧／綜合報導

2026年世界盃足球賽開打，讓許多球迷熬夜守在電視前觀賽，然而這樣的作息改變卻讓家中毛孩無法理解。國外一名主人便分享，家中所養的澳洲牧羊犬Berlin，睡覺時間發現主人居然還在看球賽，露出一臉疑惑的表情。

上床時間卻不睡覺 狗狗貼心催促主人

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網友@goodboy.berlin近來在Instagram上分享，世足賽開打期間，家中澳洲牧羊犬Berlin到了固定要上床睡覺的時間，自動跑到房間中等待主人，然而主人們卻遲遲沒進來，牠出來一看，主人們竟然還在電視前。

影片可見Berlin從房間中走出來，一臉期待走向在客廳中的主人，似乎在催促2人「把拔馬麻該睡覺了」，然而2人卻只顧看著球賽，完全沒有要進房間的意思，讓Berlin一下看著電視、一下望著主人，臉上表情愈來愈疑惑。

影片曝光後獲得大批網友分享類似經驗，「我家狗狗也完全無法理解，我為什麼半夜不睡覺還在大聲吼叫」、「我家狗狗也是，如果我熬夜沒去睡覺，牠就會走到我身邊一直看著，牠很討厭我熬夜」。

看球吼叫聲成毛孩惡夢？ 專家提醒恐引發寵物壓力

知名獸醫米勒(Scott Miller)日前接受英國ITV節目This Morning採訪時，也特別向所有飼主提醒，世足賽期間人們的興奮喧鬧聲可能會為家中寵物犬帶來壓力。

米勒進一步解釋，這是因為狗狗的聽覺比人類靈敏很多，能聽到的距離大約是人類四倍，觀賽時人們突然發出的歡呼或吼叫聲，可能會像煙火聲一樣讓寵物犬嚇到或感到害怕，呼籲主人在賽事期間，最好能幫家中狗狗或貓咪準備一個能避開外界噪音的安靜角落，或在開賽前可以先帶寵物散步或玩遊戲，能幫助毛孩們放鬆。