萌猴Punch遭遊客「雷射筆狂射」惡搞　動物園氣炸：抓到直接轟出去





▲日本小獼猴Punch因為緊抱猩猩娃娃爆紅。（圖／達志影像）

文／鏡週刊

日本千葉縣「市川市動植物園」有一隻在全球擁有超高人氣、極受歡迎的明星日本獼猴寶寶「Punch」，竟傳出有沒品遊客用雷射筆惡意照射。整起事件之所以曝光，是因為有正義網友在YouTube上發現了該惡劣行徑的影片，隨後火速向動物園通報。

園方在緊急核對影片後，研判這起雷射筆襲擊事件大約發生在一週前，目前雖然確認猴群暫時沒有大礙，但仍會持續嚴密監控猴子們的健康狀況，並已將相關影像與資料通報警方協助追查。

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正值敏感生育期！雷射光恐致失明與暴走 動物園：發現一律即刻驅逐

根據《千葉日報》報導，市川市動植物園嚴正警告，雷射筆的強光對動物極具殺傷力，不僅會讓猴子產生嚴重的精神壓力與恐慌，最壞的情況下更可能直接導致猴子雙眼永久失明。

園方痛心表示，目前恰逢獼猴的密集生產季節，整個猴群處於非常敏感的時期，「此時此刻，我們比任何時候都更希望能為牠們排除所有壓力！」園方也藉此重申，園內除了嚴禁雷射筆之外，民眾拍照時也絕對禁止使用相機閃光燈，以免驚嚇到動物。

園方強硬下達逐客令！呼籲全民揪出害群之馬

面對遊客的無良行為，市川市動植物園這次態度極為強硬，正式對外宣布：「未來只要在園區內發現任何使用雷射筆的遊客，一律不予勸導、直接轟出去！」

同時，園方也呼籲所有入園的民眾，如果看見身旁有任何可疑人士攜帶或使用雷射筆，請不要遲疑，立刻向附近的警衛或工作人員通報，共同守護小動物的安全。



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