ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

萌猴Punch遭遊客「雷射筆狂射」惡搞　動物園氣炸：抓到直接轟出去

▲▼日本小獼猴Punch因為緊抱紅毛猩猩絨毛娃娃而爆紅。（圖／達志影像）

▲日本小獼猴Punch因為緊抱猩猩娃娃爆紅。（圖／達志影像）

文／鏡週刊

日本千葉縣「市川市動植物園」有一隻在全球擁有超高人氣、極受歡迎的明星日本獼猴寶寶「Punch」，竟傳出有沒品遊客用雷射筆惡意照射。整起事件之所以曝光，是因為有正義網友在YouTube上發現了該惡劣行徑的影片，隨後火速向動物園通報。

園方在緊急核對影片後，研判這起雷射筆襲擊事件大約發生在一週前，目前雖然確認猴群暫時沒有大礙，但仍會持續嚴密監控猴子們的健康狀況，並已將相關影像與資料通報警方協助追查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

正值敏感生育期！雷射光恐致失明與暴走　動物園：發現一律即刻驅逐

根據《千葉日報》報導，市川市動植物園嚴正警告，雷射筆的強光對動物極具殺傷力，不僅會讓猴子產生嚴重的精神壓力與恐慌，最壞的情況下更可能直接導致猴子雙眼永久失明。

園方痛心表示，目前恰逢獼猴的密集生產季節，整個猴群處於非常敏感的時期，「此時此刻，我們比任何時候都更希望能為牠們排除所有壓力！」園方也藉此重申，園內除了嚴禁雷射筆之外，民眾拍照時也絕對禁止使用相機閃光燈，以免驚嚇到動物。

園方強硬下達逐客令！呼籲全民揪出害群之馬

面對遊客的無良行為，市川市動植物園這次態度極為強硬，正式對外宣布：「未來只要在園區內發現任何使用雷射筆的遊客，一律不予勸導、直接轟出去！」

同時，園方也呼籲所有入園的民眾，如果看見身旁有任何可疑人士攜帶或使用雷射筆，請不要遲疑，立刻向附近的警衛或工作人員通報，共同守護小動物的安全。


更多鏡週刊報導
長官逼喝混酒！韓29歲正妹消防員輕生亡　當局「冷血甩鍋男友」李在明震怒
吃春水堂花700元遭男友狂碎念！妹子被罵到哭　網熱議「2026最新拜金女17大標準」
挑戰強颱！米克拉「侵台機率」粉碎 　週四前全台烤番薯飆35度

關鍵字： 鏡週刊小猴Punch動物園市川動物園獼猴雷射筆千葉縣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

謝盈萱重返劇場被攔　遭問：請問是表演團體？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

獨角仙都被抓走！大坑9號步道現痛心警示牌　蟲類部落連帶消失　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅　月收入竟超越主人

剛痛失12歲愛犬　男在家抬頭一看「6貓突降落在天窗」全打包收編

浪貓吃飽不走「哀傷眼直盯屋內」　女幫就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見「保育類大盜」做案！　偷整塊偷豬肉還飛走外帶

不太黑聯盟失去一角！　貓爺爺：我想成為照顧大家的貓菩薩

女住家意外變野生托兒所　鹿媽「天天送小鹿報到」覓食完再接回

愛貓出門「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽氣炸以為虐貓發現真相傻

「來台看貓熊」成日本新風潮！　還有旅行社推專門行程

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

獼猴揹小猴熟練掀機車坐墊！咬破寶特瓶喝水解渴

獨留歐告在家「哭成淚汪」　委屈狂抓門像世界末日來臨

賓士貓手癢把碗慢慢推下桌　碗碎掉自己還嚇一跳

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

「不太黑聯盟」黑貓爺爺的靈魂告白　用照片傳遞回憶密碼

市場驚見「保育類大盜」做案！　偷整塊偷豬肉還飛走外帶

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

梅西被全隊拋上天空！　阿根廷逆轉埃及後瘋狂慶祝

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

埃及前鋒哭了！怒控裁判是「暴君」偏袒：那就恭喜阿根廷奪冠

連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

世界盃第3000球誕生！費南德斯補時絕殺寫歷史

水科技驅動產業轉型、國際水週10月14日登場　現已開放登記參觀

寵物動物熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

讀者迴響

熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

大雨一直下！動物園爬蟲館天花板塌　泥流狂瀉

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面