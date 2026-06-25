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最愛送貨員退休！傷心汪天天傻等老友　百萬網神助攻：真的等到了

最愛送貨員退休！傷心汪天天傻等老友　百萬網神助攻：真的等到了。（圖／翻攝自TikTok／@abbeysgoldenlife）

▲阿金十分想念送貨員好友。（圖／翻攝自TikTok／@abbeysgoldenlife）

記者李振慧／綜合報導

美國一隻叫做艾比(Abbey)的黃金獵犬，每天都會叼著玩具，開心迎接熟識的UPS送貨司機艾德(Ed)，然而某天艾德卻突然退休再也沒有出現，讓艾比非常失落，每天仍守在窗邊等待著老友，狗狗與送貨員之間的特殊情誼在網路曝光後爆紅，讓悲傷的結局有了意外發展。

送貨員老友突然退休　阿金每天望窗外傷心思念

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主人4月在專門為艾比設立的專屬帳號@abbeysgoldenlife中分享，艾比非常喜歡一名叫做艾德的UPS送貨員，每天都會特別叼著娃娃，期待艾德到府送貨時能和他一起玩耍，然而某天突然得知艾德已經提早退休，以後再也不會見面。

@abbeysgoldenlife **UPDATE!** You all did it - you found him!!!! He surprised us with a visit today!! ????❤️???? The next driver has some big shoes to fill! ????????????????????????#ups#everydayheros#unexpectedgoodbye#kindnessmatters#fyp ♬ Making Love Out of Nothing at All (Every time I see you all the rays of the sun) - 空中補給合唱團

自從艾德退休後，艾比仍習慣守在窗戶前，期待熟悉的老朋友可能會再出現，主人看到艾比這個樣子十分不捨，特別拍攝影片希望藉由網路的力量，能幫忙把艾比的思念傳達給艾德知道。

百萬網友熱情幫忙　送貨員本尊現身

影片曝光後成功獲得廣大網友回響，吸引超過220多萬點閱，正當許多網友都被艾比心碎的樣子感到鼻酸時，沒想到影片也成功傳到艾德本人眼前。艾德在影片中留言，「真是太棒了，我很想念牠，還有我所有的毛茸茸客戶們，艾比，我們很快會再見面的」。

@abbeysgoldenlife Thank you for the surprise visit, Ed! ???? We’re forever grateful for this moment… and for everyone who helped make it happen #everydayheros #abbeysgoldenlife #upsdrivers #lovewins ♬ original sound - Keenan Te

幾天後，艾德果然履行了承諾，專程回到艾比家與狗狗見面。影片中可看到，艾比時隔一段時間終於再見到思念的老朋友，一直興奮地搖著尾巴，臉上滿是開心又幸福的表情。主人在影片中特別感謝艾德，也謝謝所有熱心的網友，因為大家的幫忙才能達成艾比的心願。

最暖職務交接　退休送貨員親自帶「接班人」拜訪

正當大家以為故事隨著艾德的來訪，將畫下一個完美句點時，沒想到主人上月底分享，艾德正式退休後，特別帶著新任UPS送貨員羅恩(Ron)一同到訪並介紹給艾比，如今艾比也與羅恩成為了朋友，讓這段特殊的友情故事永遠不會結束。

關鍵字： 黃金獵犬送貨員AbbeyEdUPSabbeysgoldenlife

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