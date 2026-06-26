哈士奇離家出走「離奇跨國18公里」到美國　主人邊境團圓淚崩

▲走失哈士奇奇蹟被找到。（圖／翻攝自Facebook／Lost and/or Found Pet(s): TheRealFitFamElPaso Instagram）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一隻叫做布魯諾(Bruno)的哈士奇，近來上演了一場橫跨18公里的跨國大冒險。原本與主人居住在墨西哥華瑞茲城(Ciudad Juárez)的布魯諾，離開家門後，竟然在美國德州艾爾帕索市(El Paso)被發現，最終在熱心民眾、動物救援人員與邊境人員等多方攜手合作下，才終於回到主人身邊。

離家出走變跨國冒險 哈士奇在美國被尋獲

[廣告]請繼續往下閱讀...

布魯諾的主人桑切斯(Beatris Guerta Sanchez)向美國媒體The Dodo表示，4月某天她下班回家時，布魯諾趁門打開時突然衝出去，從此失去蹤跡，她四處尋找並在網路上發布尋狗文，沒想到後來接獲消息，布魯諾竟然跨國一路跑進美國。

發現布魯諾的美國女子薩拉特(Yvonne Zarate)表示，當時她與母親在德州艾爾帕索市路上開車時，注意在車陣中穿梭奔跑的布魯諾，她擔心小狗有可能會被撞，便一路跟在小狗身後並打開警示燈減速保護，最後成功把布魯諾帶上車。

薩拉特很快便注意到，布魯諾似乎聽不懂英語，但對西班牙語有反應，幫忙拍下照片並分享到網路上，希望能找到主人，然而一段時間過去一直沒有人出面，只好將布魯諾交由當地動物收容中心El Paso Animal Services幫忙照顧。

美墨邊境橋上演大團圓 哈士奇成功回飼主身邊

在收容所人員的努力下，終於透過網路聯繫到遠在墨西哥的桑切斯，但桑切斯沒有入境美國所需文件，收容所人員為此特別與邊境管理人員協調，最後成功為布魯諾與桑切斯安排時段，讓他們可以在美墨邊境橋中間完成交接。

當桑切斯遠遠看到布魯諾的身影時，立刻激動地流下眼淚，感人的重逢影片也在網路上分享。如今布魯諾已安全回到家中，雖然無法得知牠到底是怎麼成功跨越國境，但對於桑切斯來說，最開心的就是能看到寵物犬平安。