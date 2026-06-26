ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

哈士奇離家出走「離奇跨國18公里」到美國　主人邊境團圓淚崩

哈士奇離家出走「離奇跨國18公里」跑到美國　主人邊境團圓淚崩。（圖／翻攝自Facebook／Lost and/or Found Pet(s): TheRealFitFamElPaso Instagram）

▲走失哈士奇奇蹟被找到。（圖／翻攝自Facebook／Lost and/or Found Pet(s): TheRealFitFamElPaso Instagram

記者李振慧／綜合報導

墨西哥一隻叫做布魯諾(Bruno)的哈士奇，近來上演了一場橫跨18公里的跨國大冒險。原本與主人居住在墨西哥華瑞茲城(Ciudad Juárez)的布魯諾，離開家門後，竟然在美國德州艾爾帕索市(El Paso)被發現，最終在熱心民眾、動物救援人員與邊境人員等多方攜手合作下，才終於回到主人身邊。

離家出走變跨國冒險　哈士奇在美國被尋獲

[廣告]請繼續往下閱讀...

布魯諾的主人桑切斯(Beatris Guerta Sanchez)向美國媒體The Dodo表示，4月某天她下班回家時，布魯諾趁門打開時突然衝出去，從此失去蹤跡，她四處尋找並在網路上發布尋狗文，沒想到後來接獲消息，布魯諾竟然跨國一路跑進美國。

發現布魯諾的美國女子薩拉特(Yvonne Zarate)表示，當時她與母親在德州艾爾帕索市路上開車時，注意在車陣中穿梭奔跑的布魯諾，她擔心小狗有可能會被撞，便一路跟在小狗身後並打開警示燈減速保護，最後成功把布魯諾帶上車。

薩拉特很快便注意到，布魯諾似乎聽不懂英語，但對西班牙語有反應，幫忙拍下照片並分享到網路上，希望能找到主人，然而一段時間過去一直沒有人出面，只好將布魯諾交由當地動物收容中心El Paso Animal Services幫忙照顧。

美墨邊境橋上演大團圓　哈士奇成功回飼主身邊

在收容所人員的努力下，終於透過網路聯繫到遠在墨西哥的桑切斯，但桑切斯沒有入境美國所需文件，收容所人員為此特別與邊境管理人員協調，最後成功為布魯諾與桑切斯安排時段，讓他們可以在美墨邊境橋中間完成交接。

當桑切斯遠遠看到布魯諾的身影時，立刻激動地流下眼淚，感人的重逢影片也在網路上分享。如今布魯諾已安全回到家中，雖然無法得知牠到底是怎麼成功跨越國境，但對於桑切斯來說，最開心的就是能看到寵物犬平安。

關鍵字： 哈士奇跨國寵物美墨邊境美國墨西哥Beatris Guerta Sanchez

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【為救愛犬】台東短裙女跳下水溝受困　警解送通緝犯順便救人

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

最愛送貨員退休！傷心汪天天傻等老友　百萬網神助攻：真的等到了

明明吃一樣卻只有牠變胖　媽抓包虎斑貓1賊招「幫自己狂加菜」

主人熬夜瘋看世足賽　貼心汪催上床睡覺超困惑：怎麼還不進來

2個月大汪墜3層樓深溝受困　動保員「垂梯救援」搖尾討摸超親人

32度高溫遺棄戶外籠　6個月大汪見志工靠近「秒伸掌保護貓同伴」

狗狗每天吃完晚餐「突然叼空碗出門」　主人跟蹤笑：找阿嬤加菜

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

獨角仙都被抓走！大坑9號步道現痛心警示牌　蟲類部落連帶消失　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅　月收入竟超越主人

剛痛失12歲愛犬　男在家抬頭一看「6貓突降落在天窗」全打包收編

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

獼猴揹小猴熟練掀機車坐墊！咬破寶特瓶喝水解渴

獨留歐告在家「哭成淚汪」　委屈狂抓門像世界末日來臨

賓士貓手癢把碗慢慢推下桌　碗碎掉自己還嚇一跳

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！台網一眼認出：快救牠

「不太黑聯盟」黑貓爺爺的靈魂告白　用照片傳遞回憶密碼

市場驚見「保育類大盜」做案！　偷整塊偷豬肉還飛走外帶

怒轟FIFA造假！埃及國腳失控開嗆：冠軍直接頒給阿根廷就好

梅西被全隊拋上天空！　阿根廷逆轉埃及後瘋狂慶祝

梅西賽後喊「如釋重負」！阿根廷0比2落後奇蹟逆轉　吐露真實心聲

埃及前鋒哭了！怒控裁判是「暴君」偏袒：那就恭喜阿根廷奪冠

連「狂人」伊布都服了！梅西踢埃及開啟野獸模式：已贏得一切仍拚命

埃及主帥怒轟比賽遭操控：如果想讓阿根廷贏，何必叫大家參加

梅西加冕世界盃雙冠王！21球9助攻史上第一　阿根廷逆轉晉8強

埃及王牌倒地VAR沒看到？阿根廷第3球爆爭議　遭轟「史上最爛」

世界盃第3000球誕生！費南德斯補時絕殺寫歷史

水科技驅動產業轉型、國際水週10月14日登場　現已開放登記參觀

寵物動物熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

讀者迴響

熱門新聞

韓國石虎「被當流浪貓認養」掀54萬人關注！

獨角仙被抓走　大坑9號步道現痛心警示牌　

一碗麵改變命運！流浪野豬變22萬粉絲網紅

6貓突然降落在天窗　男全打包收編

浪貓哀傷眼直盯屋內　女就醫收編驚：罹患貓愛滋

市場驚見藍鵲大盜　還偷整塊豬肉

貓爺爺過世　想當菩薩照顧大家

女住家變野生托兒所　鹿媽天天送小鹿報到

愛貓「莫名變哆啦A夢」全身藍　媽發現真相傻

來台看貓熊　日旅行社推專門行程

黑貓爺爺的靈魂告白用照片留回憶

患關節炎13歲狗失蹤　離家300多公里被發現

火場救出4隻昏迷貓　消防員口對鼻CPR全救活

瑪爾濟斯「拜託拜託」求馬麻摸肚

大雨一直下！動物園爬蟲館天花板塌　泥流狂瀉

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

教授上課「拐走旁聽生」！　邊看報告邊摸完全愛不釋手XD

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

狗狗第一天入伍　乖巧聽指令還會立正服從

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

橘貓養了半年還是不會踏踏　奴才只好手動實現願望XD

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

拜七王爺剛許願想要小狗 　一出廟馬上跑出一隻狗

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面