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火場發現4隻昏迷貓　消防員「口對鼻人工呼吸」CPR全救活

火場救出受困昏迷貓　消防員「口對鼻人工呼吸」CPR救活4貓。（圖／Facebook／CAL FIRE/Riverside County Fire Department）

▲消防員對4隻小貓進行急救，最後全數救活。（圖／Facebook／CAL FIRE/Riverside County Fire Department）

記者李振慧／綜合報導

美國加州一棟公寓發生大火，消防隊員從火場中救出4隻小貓，由於小貓們被發現時均已失去知覺，消防員情急之下以口對鼻的方式施行人工呼吸和CPR，最後成功把4隻小貓救活，順利回到主人身邊。

火場救出寵物貓　4貓全陷入昏迷情況危殆

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美國當地媒體Local12報導，位於加州河濱郡(Riverside)的一棟公寓大樓16日發生火災，消防員抵達後順利把大火撲滅，卻被住戶告知有4隻小貓還受困在濃煙密布的建築物內。

消防員們立即對小貓們展開救援，順利在床底下發現躲藏在裡面的4隻小貓，然而小貓們因為長期暴露在濃煙環境中已經陷入昏迷。發現小貓們的消防員吉倫(Ray Guillen)表示，「我剛抓住這些小貓們，小貓就立刻倒下，看得出來情況非常嚴重」。

消防隊長萊萬(Mark Lewan)表示，當他們把小貓帶到安全地帶後，立即展開緊急救援行動，「我為牠以口對鼻的方式做了CPR急救，希望能把小貓救活」。消防員們除了應用CPR技術，同時改造了氧氣面罩以更適合貓咪的臉型，所幸在消防員的努力下，4隻小貓最後全數存活，並且已回到主人身邊、正在康復中。

關鍵字： 消防員火災小貓急救CPR人工呼吸Riverside

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