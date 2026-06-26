竹北豆子埔溪受困牛牛救起了　吊車出動吊掛成功

▲新竹縣竹北地區豆子埔溪有2頭水牛被發現受困在湍急的溪流中，其中一隻已被順利救起。（圖／新竹流浪動物珍愛協會提供）

圖文／CTWANT

受到米克拉颱風外圍環流與西南氣流影響，全台各地多處均降下豪大雨，新竹縣多處積水嚴重，其中竹北地區豆子埔溪水勢暴漲，有2頭水牛被發現受困在湍急的溪流中，幾乎滅頂。對此，新竹縣流浪動物珍愛協會獲報後，也立即出動吊車前往救援，稍早17時許已順利將其中一頭約5、600公斤重的水牛成功吊起。

根據曝光影片可以發現，溪水湍急成混濁狀，但溪水中卻有2頭水牛在溪流中載浮載沉，儘管其中一頭仍在悠閒吃草，但隨時有滅頂可能。網友留言表示，「後面那隻感覺快不行了」、「水流太大，再不救就會被淹沒」、「飼主太不負責了，沒事養牛卻沒管好」，呼籲有關單位盡速介入協助。

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▲新竹縣竹北地區豆子埔溪有2頭水牛被發現受困在湍急的溪流中，其中一隻已被順利救起。（圖／新竹流浪動物珍愛協會提供）

新竹縣動物保護防疫所與新竹縣流浪動物珍愛協會獲報後，也立即出動吊車前往救援，耗時約4小時後，先是成功將其中一隻重約5、600公斤的水牛吊起，目前正積極對剩下一隻進行吊掛救援任務。

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