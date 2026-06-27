打雷「阿金大寶寶」要秀秀！　窩爸爸腿上討抱抱笑容超有愛

▲出門散步遇到打雷下雨，爸爸把娜娜抱在懷裡秀秀。（圖／Threads@nana_bingguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賈沐蓉／綜合報導

近日受到鋒面和米克拉颱風影響，全台多地都下起了驚人的豪雨。7歲的黃金獵犬「娜娜」跟著家人出門散步，結果被暴雨困在騎樓下，期間爸爸還擔心娜娜被打雷的聲音嚇到，溫柔的把牠抱在懷裡秀秀，溫馨的互動超級可愛！

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▲被抱在懷裡輕輕搖晃安慰。（圖／Threads@nana_bingguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

出門散步變避雨 討抱眼神滿滿都是爸爸

影片中的爸爸坐在椅子上，雙手抱着娜娜溫柔的輕輕搖晃，幫牠慢慢穩定因為被雷聲嚇到而不安的情緒，像在安撫一隻巨大的寶寶。至於躺在爸爸腿上的娜娜也露出幸福的笑容，望著他的眼神滿滿都是愛。飼主還在留言區補充，娜娜以前聽見打雷時反應更嚴重，甚至會害怕到不停發抖，因此當然需要「抱緊處理」來好好安撫。

▲娜娜：最愛爸爸了！（圖／Threads@nana_bingguo提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

長再大還是家裡寶寶 暖心互動融化眾人

儘管娜娜已經是隻大狗狗，但在家人眼中卻始終是那個需要疼愛的小女孩，爸爸也笑說無論牠幾歲「在我們心中永遠都是寶寶」。一人一狗溫馨的互動也讓許多網友融化，「牠只是個孩子啊」、「我覺得寶寶眼裡有愛心」、「不管奪大都是小狗狗小寶寶」。