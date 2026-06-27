永康男「狂發虐貓影片」引眾怒！　毆打掐脖子動保處開罰了

▲台南永康一名男子多次上傳自己虐待動物的影片，引發網友眾怒。（圖／翻攝自Facebook）

記者賈沐蓉／綜合報導

台南市永康一名李姓男子，在自己的臉書帳號多次發布虐待家中貓咪的影片，引起許多網友網友怒火。6月26日台南市動物保護處與警方立刻前往該男子的住處稽查，並將現場的2貓3狗全數扣留，目前暫時交由動物之家進行安置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲影片中多次動手毆打小橘貓的頭部。（圖／翻攝自Facebook）

▲目前男子家中的2貓3狗均全數交由動物之家安置。（圖／翻攝自Threads／@chchu.tw）

根據該名男子上傳的影音內容，裡面的小橘貓被他掐住脖子直接拎到半空中，在後來的影片中更直接動手毆打頭部，另一隻白底虎斑也曾遭受同樣的對待。台南市議員朱正軒說明，永康分局與動保處自25日凌晨就持續處理，其中受虐的小橘貓一度下落不明，經過多次搜索在26號順利找到，剛來到新環境時顯的非常緊張，但目前貓咪狀況均已穩定。

▲另一隻同樣被虐待過的白底虎斑。（圖／翻攝自Threads／@chchu.tw）

▲被該名男子掐住脖子拎起。（圖／翻攝自Facebook）

此外現場另有一隻虎斑貓出沒，但因活動力強、警戒心高暫時無法捕捉，不過動保人員也將持續追蹤。至於該名男子目前也已經到案接受調查，未來將依《動物保護法》6條規定開罰1萬5千元以上、7萬5千元以下罰鍰。

▲另一隻虎斑貓因警戒心過高，暫時無法捕捉。（圖／翻攝自Threads／@chchu.tw）